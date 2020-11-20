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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 20 » 12:59:53

Под Житомиром перевернулся бензовоз: произошла утечка топлива. ФОТО

Сегодня, 12:59:53 1077 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром перевернулся бензовоз: произошла утечка топлива. ФОТО

 Утром 20 ноября возле городского кладбища перевернулся грузовик, перевозивший дизельное топливо. О ДТП "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:20 20 ноября неподалеку с. Тетеревка Житомирского района. Предварительно, водитель автоцистерны, 46-летний киевлянин, двигаясь по Западному шоссе, в направлении с. Тетеревка, вблизи городского кладбища на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы автодороги", - отмечают правоохранители.

В результате этого грузовик перевернулся в кювет, в ДТП никто из людей не пострадал.

Из опрокинутой цистерны произошла утечка дизельного топлива. Сейчас на месте ДТП продолжают работать полицейские, работники ГСЧС и экологической инспекции.



Тэги: дтп, бензовоз
Комментариев: 1
Incola
1 Александр (Incola)   • 15:31:42, Сегодня [Материал]
0

там конечно - по прямой нельзя было дорогу сделать - как будто на ралли.
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