Под Житомиром перевернулся бензовоз: произошла утечка топлива. ФОТО

Утром 20 ноября возле городского кладбища перевернулся грузовик, перевозивший дизельное топливо. О ДТП "Журналу Житомира
" сообщили в полиции области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:20 20 ноября неподалеку с. Тетеревка Житомирского района. Предварительно, водитель автоцистерны, 46-летний киевлянин, двигаясь по Западному шоссе, в направлении с. Тетеревка, вблизи городского кладбища на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы автодороги"
, - отмечают правоохранители.
В результате этого грузовик перевернулся в кювет, в ДТП никто из людей не пострадал.
Из опрокинутой цистерны произошла утечка дизельного топлива. Сейчас на месте ДТП продолжают работать полицейские, работники ГСЧС и экологической инспекции.