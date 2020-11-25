На Житомирщине легковушка врезалась в повозку: есть пострадавшие

В Житомирской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 24 ноября на автодороге Чуднов-Бердичев, вблизи с. Турчиновка.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 62-летний житель Чудновского района, двигаясь по автодороге Чуднов-Бердичев, не справился с управлением и совершил столкновение с гужевой повозкой под управлением 20-летнего местного жителя"
, - информирует ГУНП.
В результате ДТП водитель телеги получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в Чудновскую райбольницу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.