Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 25.11.2020    23:26:46
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 25 » 09:42:00

На Житомирщине легковушка врезалась в повозку: есть пострадавшие

Сегодня, 09:57:00 805 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине легковушка врезалась в повозку: есть пострадавшие

 В Житомирской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 24 ноября на автодороге Чуднов-Бердичев, вблизи с. Турчиновка.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 62-летний житель Чудновского района, двигаясь по автодороге Чуднов-Бердичев, не справился с управлением и совершил столкновение с гужевой повозкой под управлением 20-летнего местного жителя", - информирует ГУНП.

В результате ДТП водитель телеги получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в Чудновскую райбольницу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Тэги: Житомирщина, дтп
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus