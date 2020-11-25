Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 25 » 11:39:54

В Житомире в парке Гагарина повесился мужчина: тело обнаружил прохожий

Сегодня, 11:50:54 1830 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в парке Гагарина повесился мужчина: тело обнаружил прохожий

 В житомирском парке имени Гагарина на территории бывшей танцевальной площадки, которую называют «Клетка», повесился человек. Об этом сообщает издание Житомир инфо.

В Житомирском отделе полиции подтвердили факт самоубийства и уточнили, что тело мужчины 22 ноября увидел прохожий.
 

«Сообщение поступило на линию «102» от прохожего мужчины, который сообщил, что по ул. Фещенко-Чопивского на территории бывшей танцевальной площадки «Клетка» обнаружил тело повешенного неизвестного мужчины, которому на вид около 30 лет. Мужчина совершил самоубийство. Его личность установили и разыскали родственников. Дело уже закрыто», - рассказали в полиции.


В главном управлении Нацполиции добавили, что погибший мужчина 1991 года рождения, житель Житомира.
Тэги: Суицид, Житомир, парк
Комментариев: 3
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1 Перикарда (Скарификатор)   • 13:50:36, Сегодня [Материал]
-1

Двадцать пятого числа
Сего месяца
Дворник старый во дворе
У нас повесился
Но не будем мы о нем горевать
Дворник старый
Молодым вперед шагать©Ноль
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 19:04:01, Сегодня [Материал]
0

его нашли дети....
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 21:33:43, Сегодня [Материал]
0

какой-то чувак писал вчера или позавчера, что повешенный в парке
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