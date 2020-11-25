В Житомире в парке Гагарина повесился мужчина: тело обнаружил прохожий

В житомирском парке имени Гагарина на территории бывшей танцевальной площадки, которую называют «Клетка», повесился человек. Об этом сообщает издание Житомир инфо
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В Житомирском отделе полиции подтвердили факт самоубийства и уточнили, что тело мужчины 22 ноября увидел прохожий.
«Сообщение поступило на линию «102» от прохожего мужчины, который сообщил, что по ул. Фещенко-Чопивского на территории бывшей танцевальной площадки «Клетка» обнаружил тело повешенного неизвестного мужчины, которому на вид около 30 лет. Мужчина совершил самоубийство. Его личность установили и разыскали родственников. Дело уже закрыто», - рассказали в полиции.
В главном управлении Нацполиции добавили, что погибший мужчина 1991 года рождения, житель Житомира.
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