В Житомире в парке Гагарина повесился мужчина: тело обнаружил прохожий

«Сообщение поступило на линию «102» от прохожего мужчины, который сообщил, что по ул. Фещенко-Чопивского на территории бывшей танцевальной площадки «Клетка» обнаружил тело повешенного неизвестного мужчины, которому на вид около 30 лет. Мужчина совершил самоубийство. Его личность установили и разыскали родственников. Дело уже закрыто», - рассказали в полиции.