ДТП в Житомирской области: пострадали пять человек, среди них – двое детей

В Житомирской области, на выезде из города Новоград-Волынский, столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП травмы получили двое детей и трое взрослых.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
«Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, 47-летняя жительница Днепропетровской области, двигаясь в направлении выезда из города, совершила столкновение с автомобилем Skoda под управлением 27-летнего жителя района», - информирует полиция.
В легковом автомобиле пострадали двое детей в возрасте 4 и 3 года и водитель. Его из искореженной машины доставали спасатели.
В микроавтобусе водитель и пассажир тоже получили травмы, всех их доставили в местную больницу.