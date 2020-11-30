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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 30 » 10:46:07

ДТП в Житомирской области: пострадали пять человек, среди них – двое детей

Вчера, 11:05:07 1261 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомирской области: пострадали пять человек, среди них – двое детей

 В Житомирской области, на выезде из города Новоград-Волынский, столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП травмы получили двое детей и трое взрослых.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

«Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, 47-летняя жительница Днепропетровской области, двигаясь в направлении выезда из города, совершила столкновение с автомобилем Skoda под управлением 27-летнего жителя района», - информирует полиция.


В легковом автомобиле пострадали двое детей в возрасте 4 и 3 года и водитель. Его из искореженной машины доставали спасатели.

В микроавтобусе водитель и пассажир тоже получили травмы, всех их доставили в местную больницу.
Тэги: дтп, Житомирщина
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