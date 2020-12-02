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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 2 » 16:18:50

Хотел отремонтировать трубу: на Житомирщине в канализационном колодце погиб пенсионер

Вчера, 16:35:50 1069 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Хотел отремонтировать трубу: на Житомирщине в канализационном колодце погиб пенсионер

 В городе Коростышев спасатели подняли со дна канализационного колодца тело пожилого мужчины. О происшествии сообщили в пресс-службе ГСЧС в среду, 2 декабря.

По предварительной информации, пенсионер пытался спуститься в колодец для ремонта водопроводной трубы и упал вниз.

Исчезновение мужчины заметили соседи и вызвали спасателей.

"Спасатели выяснили, что на дне лежит мужчина, который на отклики не отвечает. Они спустились в колодец и убедились, что пожилой мужчина уже не подает признаков жизни. С помощью спасательных веревок специалисты ГСЧС подняли тело покойника на поверхность", - информирует ГСЧС .

Известно, что погибший - житель Коростышева 1937 года рождения. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Тэги: Житомирщина, Смерть, канализация
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