Хотел отремонтировать трубу: на Житомирщине в канализационном колодце погиб пенсионер

В городе Коростышев спасатели подняли со дна канализационного колодца тело пожилого мужчины. О происшествии сообщили в пресс-службе ГСЧС в среду, 2 декабря.
По предварительной информации, пенсионер пытался спуститься в колодец для ремонта водопроводной трубы и упал вниз.
Исчезновение мужчины заметили соседи и вызвали спасателей.
"Спасатели выяснили, что на дне лежит мужчина, который на отклики не отвечает. Они спустились в колодец и убедились, что пожилой мужчина уже не подает признаков жизни. С помощью спасательных веревок специалисты ГСЧС подняли тело покойника на поверхность"
, - информирует ГСЧС .
Известно, что погибший - житель Коростышева 1937 года рождения. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.