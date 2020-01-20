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В Житомирской области поезд сбил мужчину, который стоял на путях

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В Житомирской области поезд сбил мужчину, который стоял на путях

 В Житомирской области грузовой поезд сбил мужчину, который находился на железнодорожных путях. Происшествие произошло вечером 19 января между станциями Бровки и Попельня. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирщины.

Предварительно установлено, что машинист грузового поезда Казатин-Попельня, подъезжая к железнодорожному переезду станции Харлиевка, заметил на путях человека.

Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако это не спасло мужчину - под одним из вагонов впоследствии обнаружили его тело.

Установлено, что погибший - 28-летний житель Попельнянского района.

Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и выясняется причина пребывания мужчины на путях.
Тэги: Смерть, поезд, железная дорога, Житомирщина
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