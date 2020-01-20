В Житомирской области поезд сбил мужчину, который стоял на путях

В Житомирской области грузовой поезд сбил мужчину, который находился на железнодорожных путях. Происшествие произошло вечером 19 января между станциями Бровки и Попельня. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирщины.
Предварительно установлено, что машинист грузового поезда Казатин-Попельня, подъезжая к железнодорожному переезду станции Харлиевка, заметил на путях человека.
Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако это не спасло мужчину - под одним из вагонов впоследствии обнаружили его тело.
Установлено, что погибший - 28-летний житель Попельнянского района.
Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и выясняется причина пребывания мужчины на путях.