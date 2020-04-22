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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 22 » 10:56:46

Стоял на путях: в Житомирской области локомотив насмерть сбил мужчину

Вчера, 11:03:46 835 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стоял на путях: в Житомирской области локомотив насмерть сбил мужчину

 В Лугинском районе Житомирской области полицейские расследуют гибель мужчины на железной дороге. Происшествие произошло вечером 21 апреля на железнодорожном участке дороги 189 км перегона Белокоровичи-Стоянка в с. Путиловичи.

Предварительно установлено, что машинист дизельного поезда, двигаясь в направлении Олевска, на неосвещаемые участке пути смертельно травмировал мужчину, который находился на железнодорожных путях.

Полицейские установили, что погибший - 50-летний житель Лугинского района.

"Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.

Правоохранители призывают граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге. В частности, переходите железнодорожные пути только в установленных местах (пешеходные мосты, переходы, тоннели, переезды и т.д.). На станциях, где нет мостов, железнодорожные пути следует переходить по специальным настилам, у которых установлены указатели «Переход через пути».

Перед тем, как войти в опасную зону, убедитесь в отсутствии поезда. Следите за звуковыми сигналами, подаваемыми с локомотива, электропоезда и т.д. при приближении к перрону или платформе и позаботьтесь о безопасном расстоянии при прохождении поезда.
Тэги: Смерть, Житомирщина, Локомотив, железная дорога
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