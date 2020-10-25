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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 25 » 12:10:39

В Житомирской области пассажирский поезд насмерть сбил человека

Вчера, 12:30:39 706 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пассажирский поезд насмерть сбил человека

 В Житомирской области под пассажирский поезд сообщением Киев - Ивано-Франковск попал мужчина. Инцидент произошел поздно вечером 24 октября в городе Новоград-Волынский.

"В результате столкновения мужчина получил травмы, от которых погиб на месте происшествия", - рассказали "ЖЖ" в полиции Житомирщины.

О погибшем известно, что он 1979 года рождения, житель города Новоград-Волынский.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

"В ходе досудебного расследования назначена экспертиза относительно причин его смерти. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего", - добавляют в полиции.
Тэги: Житомирщина, поезд, Смерть, железная дорога
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