В Житомирской области пассажирский поезд насмерть сбил человека

В Житомирской области под пассажирский поезд сообщением Киев - Ивано-Франковск попал мужчина. Инцидент произошел поздно вечером 24 октября в городе Новоград-Волынский.
"В результате столкновения мужчина получил травмы, от которых погиб на месте происшествия"
, - рассказали "ЖЖ
" в полиции Житомирщины.
О погибшем известно, что он 1979 года рождения, житель города Новоград-Волынский.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
"В ходе досудебного расследования назначена экспертиза относительно причин его смерти. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего"
, - добавляют в полиции.