Суицид или несчастный случай? На Житомирщине 70-летний мужчина погиб под поездом. ФОТО

В городе Коростень на железнодорожном переезде под грузовой поезд попал пожилой мужчина. Инцидент произошел сегодня около 12:30 по ул. Сосновского. Об этом сообщили в полиции
Житомирской области.
Предварительно установлено, что 70-летний местный житель двигался через железнодорожные пути, но неожиданно остановился, не реагировал на сигналы с поезда и крики дежурной по переезду.
В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
В настоящее время полиция и другие службы устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Фото: полиция