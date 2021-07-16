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Суицид или несчастный случай? На Житомирщине 70-летний мужчина погиб под поездом. ФОТО

Сегодня, 16:44:51 414 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суицид или несчастный случай? На Житомирщине 70-летний мужчина погиб под поездом. ФОТО

 В городе Коростень на железнодорожном переезде под грузовой поезд попал пожилой мужчина. Инцидент произошел сегодня около 12:30 по ул. Сосновского. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что 70-летний местный житель двигался через железнодорожные пути, но неожиданно остановился, не реагировал на сигналы с поезда и крики дежурной по переезду.

В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

В настоящее время полиция и другие службы устанавливают причины и обстоятельства трагедии.



Фото: полиция
Тэги: Житомирщина, Смерть, железная дорога, поезд
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