Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 08.04.2020    16:30:22
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 8 » 15:34:10

На Житомирщине локомотив сбил мужчину, который прогуливался по рельсам

Сегодня, 15:40:10 187 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине локомотив сбил мужчину, который прогуливался по рельсам

 В Житомирской области на железной дороге погиб человек. Происшествие произошло ночью 8 апреля на 332 километре железной дороги в Новоград-Волынском районе.

"По предварительной информации, около 2:45 локомотив, который двигался в направлении с. Вершница, совершил наезд на мужчину, который находился на железнодорожных путях", - информирует ГУНП Житомирской области.

В результате столкновения 34-летний звягельчанин от полученных травм скончался на месте.

Сейчас следователи местного отдела полиции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия в рамках начатого уголовного производства.



Вместе с тем правоохранители призывают граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге. В частности, переходите железнодорожные пути только в установленных местах (пешеходные мосты, переходы, тоннели, переезды и т.д.). На станциях, где нет мостов, железнодорожные пути следует переходить по специальным настилам, у которых установлены указатели «Переход через пути».

Перед тем, как войти в опасную зону, убедитесь в отсутствии поезда. Следите за звуковыми сигналами, подаваемыми с локомотива, электропоезда и т.д. при приближении к перрону или платформе и позаботьтесь о безопасном расстоянии при прохождении поезда.
Тэги: Житомирщина, Локомотив, Смерть, железная дорога
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus