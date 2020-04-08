На Житомирщине локомотив сбил мужчину, который прогуливался по рельсам

В Житомирской области на железной дороге погиб человек. Происшествие произошло ночью 8 апреля на 332 километре железной дороги в Новоград-Волынском районе.
"По предварительной информации, около 2:45 локомотив, который двигался в направлении с. Вершница, совершил наезд на мужчину, который находился на железнодорожных путях"
, - информирует ГУНП Житомирской области.
В результате столкновения 34-летний звягельчанин от полученных травм скончался на месте.
Сейчас следователи местного отдела полиции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия в рамках начатого уголовного производства.
Вместе с тем правоохранители призывают граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге. В частности, переходите железнодорожные пути только в установленных местах (пешеходные мосты, переходы, тоннели, переезды и т.д.). На станциях, где нет мостов, железнодорожные пути следует переходить по специальным настилам, у которых установлены указатели «Переход через пути».
Перед тем, как войти в опасную зону, убедитесь в отсутствии поезда. Следите за звуковыми сигналами, подаваемыми с локомотива, электропоезда и т.д. при приближении к перрону или платформе и позаботьтесь о безопасном расстоянии при прохождении поезда.