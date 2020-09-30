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В Житомирской области под колесами тепловоза погиб работник железной дороги

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В Житомирской области под колесами тепловоза погиб работник железной дороги

 В Барановском районе Житомирской области на железной дороге погиб мужчина. Инцидент произошел ночью 29 сентября. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.

"Сообщение о смертельном травмирования человека поступило в полицию ночью 29 сентября. Предварительно, около 3:30 машинист маневрового тепловоза обнаружил под вагоном травмированного мужчину. К сожалению, он скончался до прибытия медиков", - информирует полиция.

Установлено, что погибший - 61-летний житель г. Новоград-Волынский, работник железной дороги.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 272 УК Украины продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Смерть, железная дорога, Житомирщина
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