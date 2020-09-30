В Житомирской области под колесами тепловоза погиб работник железной дороги

В Барановском районе Житомирской области на железной дороге погиб мужчина. Инцидент произошел ночью 29 сентября. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.
"Сообщение о смертельном травмирования человека поступило в полицию ночью 29 сентября. Предварительно, около 3:30 машинист маневрового тепловоза обнаружил под вагоном травмированного мужчину. К сожалению, он скончался до прибытия медиков"
, - информирует полиция.
Установлено, что погибший - 61-летний житель г. Новоград-Волынский, работник железной дороги.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 272 УК Украины продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.