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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 9 » 10:46:03

Пассажирский поезд на Житомирщине сбил мужчину, который переходил пути

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Пассажирский поезд на Житомирщине сбил мужчину, который переходил пути

 В Житомирской области пассажирский поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в областной полиции.

Известно, что поезд двигался из Киева в Одессу, а инцидент произошел возле станции "Попельня".

Чтобы избежать столкновения машинист подал звуковой сигнал и применил на экстренное торможение, однако мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Установлено, что погибший - 60-летний житель Попельнянского района.

Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и выясняется причина пребывания человека на путях.
Тэги: поезд, Житомирщина, Смерть, железная дорога
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