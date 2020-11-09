Пассажирский поезд на Житомирщине сбил мужчину, который переходил пути

В Житомирской области пассажирский поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в областной полиции.
Известно, что поезд двигался из Киева в Одессу, а инцидент произошел возле станции "Попельня".
Чтобы избежать столкновения машинист подал звуковой сигнал и применил на экстренное торможение, однако мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.
Установлено, что погибший - 60-летний житель Попельнянского района.
Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и выясняется причина пребывания человека на путях.