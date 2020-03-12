В Житомирской области на железной дороге погибли двое мужчин

В течение суток, 11 марта, на железнодорожных путях Житомирской области погибли два человека. Трагичные инциденты произошли в Чудновском и Малинском районах. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции.
Так, около 18 часов на 30 километре железной дороги со станции «Михайленки» в направлении Козятина грузовой поезд совершил наезд на мужчину, который, по словам машиниста, сидел на железнодорожных путях.
В результате столкновения 40-летний бердичивлянин погиб на месте происшествия.
В тот же вечер около 20:45 в Малинском районе на 96 километре железной дороги вблизи станции «Пинизевичи» грузовой поезд совершил наезд на работника соседней станции, в результате чего последний погиб на месте происшествия.
По предварительной информации, мужчина шел с работы в направлении райцентра. Сейчас соответствующие службы проверяют погибшего на состояние опьянения.
«Следователи местных отделов начали досудебные расследования, в ходе которых устанавливают все причины и обстоятельства событий в рамках начатых по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) уголовных производств»
, - информирует полиция.