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В Житомирской области мужчина погиб под колесами пассажирского поезда

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В Житомирской области мужчина погиб под колесами пассажирского поезда

 Вечером 19 декабря в Житомирской области пассажирский поезд сбил мужчину. Происшествие произошло в Новоград-Волынском районе. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.

"Предварительно, около 20:11 скоростной поезд сообщением Киев-Львов, который двигался в направлении г. Житомира, смертельно травмировал мужчину, который находился на путях", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что погибший - 37-летний житель Хмельницкой области и в настоящее время выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Вместе с тем правоохранители призывают граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге. В частности, переходите железнодорожные пути только в установленных местах (пешеходные мосты, переходы, тоннели, переезды и т.д.). На станциях, где нет мостов, железнодорожные пути следует переходить по специальным настилам, у которых установлены указатели "Переход через пути".

Перед тем, как войти в опасную зону, убедитесь в отсутствии поезда. Следите за звуковыми сигналами, подаваемыми с локомотива, электропоезда при приближении к перрону или платформе и позаботьтесь о безопасном расстоянии при прохождении поезда.
Тэги: Смерть, Житомирская область, поезд, железная дорога
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