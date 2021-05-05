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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 5 » 12:40:03

Смерть на путях: на Житомирщине под колеса поезда попал мужчина

Сегодня, 12:45:03 553 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смерть на путях: на Житомирщине под колеса поезда попал мужчина

 В городе Малин мужчина попал под колеса поезда. Он полученных травм он погиб на месте происшествия. Инцидент произошел вечером 4 мая вблизи железнодорожной станции. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно, машинист дизельного поезда, двигаясь в 21 час в направлении г. Коростень, на железнодорожном переезде в г. Малин смертельно травмировал мужчину, который находился на железнодорожных путях", - отмечают правоохранители.


Полицейские установили, что погибший - 29-летний житель с. Юровка Малинской территориальной громады.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Тэги: Смерть, поезд, железная дорога
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