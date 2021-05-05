Смерть на путях: на Житомирщине под колеса поезда попал мужчина

В городе Малин мужчина попал под колеса поезда. Он полученных травм он погиб на месте происшествия. Инцидент произошел вечером 4 мая вблизи железнодорожной станции. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, машинист дизельного поезда, двигаясь в 21 час в направлении г. Коростень, на железнодорожном переезде в г. Малин смертельно травмировал мужчину, который находился на железнодорожных путях", - отмечают правоохранители.
Полицейские установили, что погибший - 29-летний житель с. Юровка Малинской территориальной громады.
В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.