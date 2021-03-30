16-летняя девушка попала под пассажирский поезд: от полученных травм она погибла

В Житомирской области на железнодорожных путях погибла 16-летняя девушка. Смертельный инцидент произошел 29 марта в городе Малин.
По информации полиции, девушка была на железнодорожном переезде и попала под колеса пассажирского поезда.
"На месте происшествия полицейские установили, что около 23:00 часов на переезде по ул. Базарной в г. Малин поезд сообщением "Киев - Ковель" травмировал 16-летнюю жительницу Малинской городской территориальной громады", - сообщает полиция Житомирской области.
От полученных травм подросток погиб на месте происшествия.
Еще один инцидент на железной дороге произошел 28 марта на 26 километре железнодорожного пути Шепетовка-Казатин
"Предварительно установлено, что 46-летний водитель электропоезда "Шепетовка-Казатин", двигаясь в направлении ст. Казатин травмировал мужчину. Он находился вблизи железнодорожных путей, по которым двигался поезд"
, - говорят правоохранители.
Потерпевшего, 36-летнего мужчину, госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
По указанным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.