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16-летняя девушка попала под пассажирский поезд: от полученных травм она погибла

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16-летняя девушка попала под пассажирский поезд: от полученных травм она погибла

 В Житомирской области на железнодорожных путях погибла 16-летняя девушка. Смертельный инцидент произошел 29 марта в городе Малин.

По информации полиции, девушка была на железнодорожном переезде и попала под колеса пассажирского поезда.
 

"На месте происшествия полицейские установили, что около 23:00 часов на переезде по ул. Базарной в г. Малин поезд сообщением "Киев - Ковель" травмировал 16-летнюю жительницу Малинской городской территориальной громады", - сообщает полиция Житомирской области.


От полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Еще один инцидент на железной дороге произошел 28 марта на 26 километре железнодорожного пути Шепетовка-Казатин

"Предварительно установлено, что 46-летний водитель электропоезда "Шепетовка-Казатин", двигаясь в направлении ст. Казатин травмировал мужчину. Он находился вблизи железнодорожных путей, по которым двигался поезд", - говорят правоохранители.

Потерпевшего, 36-летнего мужчину, госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

По указанным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
Тэги: Смерть, поезд, железная дорога, Житомирская область
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