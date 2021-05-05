«Укрзалізниця» возобновила полноценное курсирование поездов в Житомирской области

Со среды, 5 мая, «Укрзалізниця» отменяет запрет на высадку и посадку пассажиров в Житомирской области. Это был последний регион, в котором действовали такие ограничения. Об этом сообщила пресс-служба УЗ
.
«"Укрзалізниця" оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск»
, - говорится в сообщении.
В связи с этим на территории области будут останавливаться поезда:
- №13/14 Киев - Солотвино;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №58/57 Ковель - Одесса,
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №134/133 Николаев - Рахов;
- №142/141 Львов - Бахмут;
- №188/187 Ковель - Николаев
- №743/744 Киев - Львов.
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 5 мая в Житомирской области ослабили карантинные ограничения
.