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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 5 » 08:57:10

«Укрзалізниця» возобновила полноценное курсирование поездов в Житомирской области

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«Укрзалізниця» возобновила полноценное курсирование поездов в Житомирской области

 Со среды, 5 мая, «Укрзалізниця» отменяет запрет на высадку и посадку пассажиров в Житомирской области. Это был последний регион, в котором действовали такие ограничения. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

«"Укрзалізниця" оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск», - говорится в сообщении.

В связи с этим на территории области будут останавливаться поезда:
 
  • №13/14 Киев - Солотвино;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • №58/57 Ковель - Одесса,
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №134/133 Николаев - Рахов;
  • №142/141 Львов - Бахмут;
  • №188/187 Ковель - Николаев
  • №743/744 Киев - Львов.

Как сообщал «Журнал Житомира», с 5 мая в Житомирской области ослабили карантинные ограничения.
Тэги: поезд, железная дорога, Житомирская область, УЗ
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