В Житомирской области с рельсов сошли 10 вагонов: из-за аварии задержатся пассажирские поезда

В Житомирской области из-за схода 10 пустых вагонов грузового поезда некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзалізниця".
Так, поезд №764 Одесса-Киев проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку - ориентировочно на 4 часа.
"О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно. Приносим извинения за неудобства и призываем следить за официальными сообщениями компании и объявлениями на вокзалах", - информирует УЗ.
Известно, что сход грузовых вагонов произошел сегодня 27 октября недалеко от села Чернорудка. Нарушены габариты двух путей.
На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзалізниця", причины схода расследуются. Также предоставлен приказ на выезд восстановительных поездов для ликвидации последствий аварии и восстановления путей.