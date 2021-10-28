УЗ возобновила движение поездов по участку на Житомирщине, где произошла авария

В Житомирской области на участке железной дороги, где произошел сход грузовых вагонов, удалось возобновить движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізныці
".
Отмечается, что первый пассажирский поезд №30 отправился по маршруту Ужгород – Киев. Задержка состава составляла более 1 часа.
"В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой"
, – говорится в сообщении.
УЗ поблагодарила всех пассажиров за понимание, а путейцам – за быструю работу.
Что произошло
Сход грузовых вагонов произошел 27 октября недалеко от села Чернорудка
.
28 октября "Укрзалізниця" сообщила, что ряд поездов изменил маршруты движения, а более 20 пассажирских поездов следовали с задержкой
.