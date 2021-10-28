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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 28 » 13:04:42

УЗ возобновила движение поездов по участку на Житомирщине, где произошла авария

Сегодня, 13:04:54 303 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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УЗ возобновила движение поездов по участку на Житомирщине, где произошла авария

 В Житомирской области на участке железной дороги, где произошел сход грузовых вагонов, удалось возобновить движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізныці".

Отмечается, что первый пассажирский поезд №30 отправился по маршруту Ужгород – Киев. Задержка состава составляла более 1 часа.

"В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и ​​будут следовать с минимальной задержкой", – говорится в сообщении.

УЗ поблагодарила всех пассажиров за понимание, а путейцам – за быструю работу.
 

Что произошло


Сход грузовых вагонов произошел 27 октября недалеко от села Чернорудка.

28 октября "Укрзалізниця" сообщила, что ряд поездов изменил маршруты движения, а более 20 пассажирских поездов следовали с задержкой.
Тэги: авария, Житомирская область, УЗ, железная дорога
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