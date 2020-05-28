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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 28 » 18:07:24

С 1 июня в Житомирской области начнут курсировать пригородные поезда

Сегодня, 18:09:24 412 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 июня в Житомирской области начнут курсировать пригородные поезда

 С 1 июня "Укрзалізниця" начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов в 10 областях, в том числе и на Житомирщине.

Об этом 28 мая заявил и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрык, сообщает пресс-служба ведомства.

"Укрзалізниця, как социально ответственная компания и один из крупнейших перевозчиков в государстве, понимает важность восстановления пригородного сообщения. Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - рассказал руководитель компании.



Как отмечается, поступило решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Таким образом, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 20 поездов, "Одесская железная дорога" - 44 поезда, "Южная железная дорога" - 112 поездов.

По состоянию на вечер 28 мая на сайте Юго-Западной железной дороги отсутствует расписание движения поездов.

Тэги: Карантин, пригородный поезд, Житомирская область, УЗ
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