С 1 июня в Житомирской области начнут курсировать пригородные поезда

С 1 июня "Укрзалізниця" начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов в 10 областях, в том числе и на Житомирщине.
Об этом 28 мая заявил и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрык, сообщает пресс-служба ведомства
.
"Укрзалізниця, как социально ответственная компания и один из крупнейших перевозчиков в государстве, понимает важность восстановления пригородного сообщения. Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов"
, - рассказал руководитель компании.
Как отмечается, поступило решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской
и Хмельницкой областях.
Таким образом, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 20 поездов, "Одесская железная дорога" - 44 поезда, "Южная железная дорога" - 112 поездов.
По состоянию на вечер 28 мая на сайте Юго-Западной железной дороги отсутствует расписание движения поездов.