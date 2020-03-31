Из-за карантина жизнь животных в житомирских приютах под угрозой: нужна помощь

Карантин, который пока объявлен до 24 апреля, заставил сознательных граждан сидеть дома и более стратегически подходить к формированию продуктовых запасов, чтобы не стоять без нужды в длинных очередях в супермаркете. Через несколько дней после объявления ограничительных мер активизировались службы доставки. Поэтому многим людям дома уютно, сыто и безопасно.
Правда, вводя ряд ограничений на уровне государства, области и отдельных городов, никто не вспомнил о животных, которые находятся в приютах, где их выживание напрямую зависит от благотворительных взносов и доступности кормов на рынках.
Как карантин повлиял на жизнь приютов для животных в Житомирской области - в материале агентства «Укринформ
».
МЕДВЕДИ ХОТЯТ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
В селе Березовка под Житомиром находится частный реабилитационный центр для медведей «Біла скеля»
. Сейчас из-за карантина воспитанники центра находятся в непростой ситуации.
«У нас сейчас трудные времена. Карантин, закрытие и отсутствие посетителей существенно сократили поступление финансов. Люди работают в более сложных условиях, а мы строго придерживаемся правил безопасности. Но медведи не знают об этом. Они радуются весне, солнцу. Мы, люди, должны позаботиться о них. Когда-то именно люди лишили их возможности здоровой жизни в дикой природе», – написали на странице приюта с просьбой поддержать заведение финансово.
Сейчас там живут четверо медведей - Чада, Любочка, Михасик и Сыночек, которые из-за аномально теплой зимы проснулись еще 15 января (20-летняя Чада вообще не залегала в спячку в силу своего возраста). Поэтому еще тогда для бодрости им нужно было еды больше, чем в холодную зиму.
«Запасов рыбы, заготовленных с зимы, хватит на полтора месяца. Но мы кормим медведей и яблоками, морковью, апельсинами, хлебом, яйцами. Все эти продукты покупаю в супермаркете, где пока всего вдоволь. Имеющихся финансовых ресурсов хватит на покупку еды еще на 1-2 недели», – рассказал Александр Леонов, который заведует в приюте хозяйством.
По его словам, из-за карантинных ограничений к медведям не приходят посетители, а это значит, что сувениры там не покупают, платных экскурсий не заказывают и ящик для денежных пожертвований стоит пустой.
Сегодня «Біла скеля» предлагает отправлять всем свои сувениры почтой, а еще там не откажутся, если кто-то поделится с медведями фруктами, орехами, рыбой.
ПТИЦАМ НУЖНО МЯСО
Из-за карантина прибавилось хлопот в приюте для птиц и мелких животных «Місячна долина
», что в селе Хомутец Брусиловского района. Тихий рай с птичьими трелями из-за пандемии и вынужденны ограничений требует значительно больше усилий и отнимает больше нервов у его хозяев, потому что около 300 подопечных, которых здесь приютили, ежедневно хотят кушать.
«Проблема в том, что исчезли суточные цыплята, а это привычный для хищников и аистов корм. Инкубаторы их не выдают, потому что остановились на карантин. Приходится искать альтернативу, что обходится в разы дороже. Заменяем часть рациона куриными сердцами, желудками, каркасами. Но житомирская база, на которой мы это берем, предупредила, что она тоже останавливается на карантин. Магазин в Брусилове, в котором мы покупаем зерно, сейчас не работает. Что будет дальше, я не знаю. Все закрывается и негде брать корм», – поделилась владелица приюта Елена Будзинская (Михальчук).
Чтобы накормить всех животных и птиц, в день необходимо 25 кг мяса и рыбы, 2,5-3 кг круп (на кашу) и ведро зерна. Женщина говорит, что некоторые из поставщиков привезли еду для животных непосредственно в приют. Сделанных запасов хватит на 1,5-2 недели.
Кроме того, из-за карантина Елена с мужем, которые работают грумерами (специалисты по уходу за собаками и кошками, которые следят за шерстью, кожей, когтями животных – авт.), остались без работы, а кроме птиц у них еще и дети, которых тоже нужно кормить.
«Мы с мужем работаем, но из-за карантина у нас остановилась работа. Отменили все выставки собак, а их стрижки переносят на посткарантинный период. Люди с пониманием к этому отнеслись и пишут, чтобы мы и для семьи покупали продукты (за благотворительные пожертвования). Хорошо, что у нас есть свое небольшое хозяйство, поэтому молоко и яйца у нас домашние», – констатирует женщина.
ПЯТНИСТЫЕ ОЛЕНИ ЖДУТ ТЕПЛА
По сравнению с этими двумя приютами, в Явненском лесничестве, подчиненном Барановскому лесоохотничьему хозяйству, где выращивают пятнистых оленей и диких кабанов, ситуация значительно лучше. Там надеются, что теплая весна немного разнообразит рацион питания животных и сэкономит запасы кормов.
Сейчас в вольере живут 36 оленей и 20 диких кабанов, и вскоре появятся малыши.
«Мы заблаговременно закупили корма еще в феврале. Запасов нам должно хватить до середины мая. Потом будем косить молодую траву и крапиву, подкармливая этим оленей, да и свиньи такое едят. Тогда зерна животные будут потреблять меньше», – рассказал главный охотовед ГП «Барановское лесоохотничье хозяйство» Александр Рыбак.
По его словам, для кормления животных в месяц необходимо 3 тонны кукурузы и овса. Кроме того, на протяжении теплого времени заготавливают на зиму сено. Корм покупают большими партиями, чтобы хватило на всех. Пока в лесничестве не паникуют, что олени и свиньи будут голодными.
Прибыли у лесоохотничьего хозяйства нет, но там акцентируют, что главная цель – вырастить и сохранить пятнистых оленей.
Животные и птицы, которые не от добра оказались в приютах, теперь страдают из-за того, что люди в непростое время просто забыли о них. Поэтому владельцы таких заведений пока делают все возможное, чтобы спасти от голода своих подопечных. Именно сейчас заведения нуждаются не только в финансовой поддержке, но и кормах, которые постепенно становятся труднодоступными.
Ирина Чирица, Укринформ