Из-за карантина жизнь животных в житомирских приютах под угрозой: нужна помощь

МЕДВЕДИ ХОТЯТ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

«У нас сейчас трудные времена. Карантин, закрытие и отсутствие посетителей существенно сократили поступление финансов. Люди работают в более сложных условиях, а мы строго придерживаемся правил безопасности. Но медведи не знают об этом. Они радуются весне, солнцу. Мы, люди, должны позаботиться о них. Когда-то именно люди лишили их возможности здоровой жизни в дикой природе», – написали на странице приюта с просьбой поддержать заведение финансово.

«Запасов рыбы, заготовленных с зимы, хватит на полтора месяца. Но мы кормим медведей и яблоками, морковью, апельсинами, хлебом, яйцами. Все эти продукты покупаю в супермаркете, где пока всего вдоволь. Имеющихся финансовых ресурсов хватит на покупку еды еще на 1-2 недели», – рассказал Александр Леонов, который заведует в приюте хозяйством.

ПТИЦАМ НУЖНО МЯСО

«Проблема в том, что исчезли суточные цыплята, а это привычный для хищников и аистов корм. Инкубаторы их не выдают, потому что остановились на карантин. Приходится искать альтернативу, что обходится в разы дороже. Заменяем часть рациона куриными сердцами, желудками, каркасами. Но житомирская база, на которой мы это берем, предупредила, что она тоже останавливается на карантин. Магазин в Брусилове, в котором мы покупаем зерно, сейчас не работает. Что будет дальше, я не знаю. Все закрывается и негде брать корм», – поделилась владелица приюта Елена Будзинская (Михальчук).

«Мы с мужем работаем, но из-за карантина у нас остановилась работа. Отменили все выставки собак, а их стрижки переносят на посткарантинный период. Люди с пониманием к этому отнеслись и пишут, чтобы мы и для семьи покупали продукты (за благотворительные пожертвования). Хорошо, что у нас есть свое небольшое хозяйство, поэтому молоко и яйца у нас домашние», – констатирует женщина.



ПЯТНИСТЫЕ ОЛЕНИ ЖДУТ ТЕПЛА

«Мы заблаговременно закупили корма еще в феврале. Запасов нам должно хватить до середины мая. Потом будем косить молодую траву и крапиву, подкармливая этим оленей, да и свиньи такое едят. Тогда зерна животные будут потреблять меньше», – рассказал главный охотовед ГП «Барановское лесоохотничье хозяйство» Александр Рыбак.