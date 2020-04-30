"На майские праздники в Житомирской области усилят карантин"

На период майских праздников в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
Такое решение
было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, информирует облгосаминистрация.
В частности введены ограничения по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Ограничения будут действовать с 13:00 1 мая до 06.00 4 мая. Аналогичные ограничения введут с 9 по 11 мая.
Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений.
Напоминаем, что согласно решению исполнительного комитета Житомирского городского совета запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.
За нарушение требований пожарной безопасности в лесах можно получить штраф от 1500 до 4590 гривен. Если это приведет к лесному пожару, могут оштрафовать на сумму до 153000 гривен.
Усилят открытием рынков?
Усилят? Самим не смешно???
На свинорынке Хмельники столпотворение народа. Вылезла туча стихийных торгашей, готовят места. Как там в правилах? "Никакой стихийной торговли"??
Ну ну :) житомирские свиньи не могут и НЕ ХОТЯТ жить иначе.
Чуть позже сниму видео бардака сегодняшнего и сюда выставлю.