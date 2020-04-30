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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 30 » 11:29:57

На майские праздники в Житомирской области усилят карантин

Сегодня, 11:41:29 1279 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На майские праздники в Житомирской области усилят карантин

 На период майских праздников в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, информирует облгосаминистрация.

В частности введены ограничения по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Ограничения будут действовать с 13:00 1 мая до 06.00 4 мая. Аналогичные ограничения введут с 9 по 11 мая.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

Напоминаем, что согласно решению исполнительного комитета Житомирского городского совета запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах можно получить штраф от 1500 до 4590 гривен. Если это приведет к лесному пожару, могут оштрафовать на сумму до 153000 гривен.

Тэги: Выходные, Житомирская область, Карантин
Комментариев: 2
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 12:32:06, Сегодня [Материал]
+3

"На майские праздники в Житомирской области усилят карантин"

Усилят открытием рынков?
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:44:03, Сегодня [Материал]
+2

Да лааааадно :)
Усилят? Самим не смешно???
На свинорынке Хмельники столпотворение народа. Вылезла туча стихийных торгашей, готовят места. Как там в правилах? "Никакой стихийной торговли"??
Ну ну :) житомирские свиньи не могут и НЕ ХОТЯТ жить иначе.
Чуть позже сниму видео бардака сегодняшнего и сюда выставлю.
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