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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 29 » 09:40:27

УЗ возобновляет движение поездов из Житомира в Новоград и Винницу

Сегодня, 10:09:32 919 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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УЗ возобновляет движение поездов из Житомира в Новоград и Винницу

 «Укрзалізниця» возобновляет в Житомирской области курсирования еще нескольких региональных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как стало известно «Журнал Житомира», региональные поезда будут курсировать из Житомира в Новоград-Волынский и Винницу. Также появится дополнительный поезд до Коростеня.

С 30 июля восстанавливают курсирование поезда Житомир - Новоград-Волынский.

С 31 июля:
 
  • Коростень - Винница (ежедневно, кроме понедельника);
  • Житомир - Коростень (по понедельникам).



В УЗ напомнили, что во время поездок пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

«В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июня в Житомирской области началось возобновление курсирования пассажирских поездов.
Тэги: железная дорога, УЗ, Житомир, поезд
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