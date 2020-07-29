УЗ возобновляет движение поездов из Житомира в Новоград и Винницу

«Укрзалізниця» возобновляет в Житомирской области курсирования еще нескольких региональных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Как стало известно «Журнал Житомира
», региональные поезда будут курсировать из Житомира в Новоград-Волынский и Винницу. Также появится дополнительный поезд до Коростеня.
С 30 июля
восстанавливают курсирование поезда Житомир - Новоград-Волынский.
С 31 июля
:
В УЗ напомнили
- Коростень - Винница (ежедневно, кроме понедельника);
- Житомир - Коростень (по понедельникам).
, что во время поездок пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты.
«В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины»
, - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июня в Житомирской области началось возобновление курсирования пассажирских поездов
.