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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 12 » 16:25:47

Электрификация железной дороги Житомир – Новоград затянется на несколько лет

Сегодня, 16:25:44 1209 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Электрификация железной дороги Житомир – Новоград затянется на несколько лет

 Электрификация участка железной дороги от Житомира до Новограда-Волынского продлится как минимум 2 года, а общая стоимость проекта составит 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко, который 12 июля провел встречу с исполнительным директором регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Артемом Мироновичем.
 

"Прежде всего, определились с основными этапами реализации, в частности подготовки проекта по электрификации. Согласно плану он предусматривает прокладку линии протяженностью 91 километр и усиление электроснабжения вдоль всего направлении, ведь старые линии требуют немедленного обновления. Необходимо учесть, что этот проект рассчитан более чем на 2 года, а общая стоимость составит около 1,5 миллиарда гривен. После завершения реконструкции, Укрзализныця сможет запустить поезда скоростью более 150 км/ч.", - сообщил Бунечко.




Также во время встречи рассмотрели еще один проект, который годами откладывался из-за нехватки средств, а именно электрификация важной линии Бердичев - Житомир - Коростень - Словечно - Государственная граница.
 

"Его реализация позволит обеспечить полноценное железнодорожное сообщение по всей территории области, а также восстановить важный для грузовых перевозок маршрут между Житомирщиной и Виннитчиной", - добавил председатель ОГА.

 

Фото: Віталій Бунечко / Facebook


Напомним, электрификация линии Житомир - Новоград-Волынский позволит перенаправить через Житомир 10 ежедневных поездов дальнего следования и, тем самым, обеспечить ежедневное сообщение с 19 областными центрами страны. Также железнодорожники планируют запустить через Житомир поезда "Интерсити".

Электрификация линии - один из трех проектов, на который Житомир получит финансирование из государственного бюджета. В частности, на реализацию проекта уже заложено 400 миллионов гривен.
Тэги: железная дорога, электрификация, Житомир, поезд
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:19:32, Сегодня [Материал]

съесть то она съест, да кто ж ей даст...
я так понимаю этим красавцам никто не рассказал, что тепловоз тоже может ехать со скоростью 150км\час
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 23:28:40, Сегодня [Материал]

Коротко: на ближайшие лет 5-10 забудьте про поезда.
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