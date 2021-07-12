Электрификация железной дороги Житомир – Новоград затянется на несколько лет

"Прежде всего, определились с основными этапами реализации, в частности подготовки проекта по электрификации. Согласно плану он предусматривает прокладку линии протяженностью 91 километр и усиление электроснабжения вдоль всего направлении, ведь старые линии требуют немедленного обновления. Необходимо учесть, что этот проект рассчитан более чем на 2 года, а общая стоимость составит около 1,5 миллиарда гривен. После завершения реконструкции, Укрзализныця сможет запустить поезда скоростью более 150 км/ч.", - сообщил Бунечко.