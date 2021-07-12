Электрификация железной дороги Житомир – Новоград затянется на несколько лет

Электрификация участка железной дороги от Житомира до Новограда-Волынского продлится как минимум 2 года, а общая стоимость проекта составит 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко
, который 12 июля провел встречу с исполнительным директором регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Артемом Мироновичем.
"Прежде всего, определились с основными этапами реализации, в частности подготовки проекта по электрификации. Согласно плану он предусматривает прокладку линии протяженностью 91 километр и усиление электроснабжения вдоль всего направлении, ведь старые линии требуют немедленного обновления. Необходимо учесть, что этот проект рассчитан более чем на 2 года, а общая стоимость составит около 1,5 миллиарда гривен. После завершения реконструкции, Укрзализныця сможет запустить поезда скоростью более 150 км/ч.", - сообщил Бунечко.
Также во время встречи рассмотрели еще один проект, который годами откладывался из-за нехватки средств, а именно электрификация важной линии Бердичев - Житомир - Коростень - Словечно - Государственная граница.
"Его реализация позволит обеспечить полноценное железнодорожное сообщение по всей территории области, а также восстановить важный для грузовых перевозок маршрут между Житомирщиной и Виннитчиной", - добавил председатель ОГА.
Фото: Віталій Бунечко / Facebook
Напомним, электрификация линии Житомир - Новоград-Волынский позволит перенаправить через Житомир 10 ежедневных поездов дальнего следования
и, тем самым, обеспечить ежедневное сообщение с 19 областными центрами страны. Также железнодорожники планируют запустить через Житомир поезда "Интерсити".
Электрификация линии - один из трех проектов
, на который Житомир получит финансирование из государственного бюджета. В частности, на реализацию проекта уже заложено 400 миллионов гривен.