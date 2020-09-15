В Минфине снова заговорили об электрификации железной дороги из Житомира: планируют выделить 500 миллионов

В Министерстве финансов сообщили, что в следующем году на нужды пассажирской инфраструктуры железнодорожных перевозок "Укрзализныци" выделят 4 миллиарда гривен.
По информации 1+1
, именно такую сумму планируют заложить в государственном бюджете на 2021 год. Часть средств планируют потратить на электрификацию линии Житомир – Новоград-Волынский.
"Так, более 3 миллиардов пойдут на закупку пассажирских вагонов, которые смогут перевозить 2 миллиона пассажиров ежегодно. Еще полмиллиарда потратят на электрификацию участка Житомир – Новоград-Волынский", – говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что таким образом Житомир получит ежедневное железнодорожное сообщение с 19 облцентрами.
Напомним, вопрос электрификации железной дороги Житомир – Новоград-Волынский обсуждают уже не первый год
. Ранее сообщалось, что для проведения всех работ необходимо около 80 миллионов долларов.
В настоящее время ситуация с железнодорожным сообщением в Житомире одна из худших в стране – люди вынуждены добираться в Бердичев, Коростень, Казатин или другие города, чтобы сесть на поезд.
потрібно "дотягнути" електрику до Новограда, тоді левова частина поїздів, що рухають на захід, підуть через Житомир, а не Коростень як зараз.
P.S. Я не проти елекрофікації, я тільки за.
к реальности отношения не имеют.