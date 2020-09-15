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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 15 » 12:42:28

В Минфине снова заговорили об электрификации железной дороги из Житомира: планируют выделить 500 миллионов

Сегодня, 12:51:28 217 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Минфине снова заговорили об электрификации железной дороги из Житомира: планируют выделить 500 миллионов

 В Министерстве финансов сообщили, что в следующем году на нужды пассажирской инфраструктуры железнодорожных перевозок "Укрзализныци" выделят 4 миллиарда гривен.

По информации 1+1, именно такую ​​сумму планируют заложить в государственном бюджете на 2021 год. Часть средств планируют потратить на электрификацию линии Житомир – Новоград-Волынский.
 

"Так, более 3 миллиардов пойдут на закупку пассажирских вагонов, которые смогут перевозить 2 миллиона пассажиров ежегодно. Еще полмиллиарда потратят на электрификацию участка Житомир – Новоград-Волынский", – говорится в сообщении.


В Минфине отмечают, что таким образом Житомир получит ежедневное железнодорожное сообщение с 19 облцентрами.

Напомним, вопрос электрификации железной дороги Житомир – Новоград-Волынский обсуждают уже не первый год. Ранее сообщалось, что для проведения всех работ необходимо около 80 миллионов долларов.

В настоящее время ситуация с железнодорожным сообщением в Житомире одна из худших в стране – люди вынуждены добираться в Бердичев, Коростень, Казатин или другие города, чтобы сесть на поезд. 
Тэги: железная дорога, электрификация, поезд, Житомир
Комментариев: 5
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 12:59:06, Сегодня [Материал]
-1

"В Минфине отмечают, что таким образом Житомир получит ежедневное железнодорожное сообщение с 19 облцентрами." У нас линия Житомир-Фастов (Киев) уже как 9 лет электрофицирована, и чё?
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 13:06:47, Сегодня [Материал]
+1

вона нічого не дає, Уз не буде перечіплювати в Жт локомотиви, щоб доїхати 90 км до Новограда і знову перечіплювати.

потрібно "дотягнути" електрику до Новограда, тоді левова частина поїздів, що рухають на захід, підуть через Житомир, а не Коростень як зараз.
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 13:17:18, Сегодня [Материал]
0

Підуть, тільки вантажні, бо пасажирські, особливо приміські, невигідні. Крім того, лінія Київ-Фастів дуже перевантажена, там треба третій шлях робити.

P.S. Я не проти елекрофікації, я тільки за.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:21:49, Сегодня [Материал]
0

3 поезда в час это "перевантажена"?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:21:19, Сегодня [Материал]
0

это не планы, а мрии.
к реальности отношения не имеют.
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