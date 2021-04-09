Кабмин хочет снять с Житомира железнодорожную блокаду и пустить 10 пассажирских поездов

«В этом году для развития железнодорожной отрасли предусмотрены бюджетные назначения общего фонда в объеме более 4 млрд грн на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. В частности, планируется разблокировать железнодорожные пассажирские перевозки из двух областных центров - это Черкассы и Житомир, благодаря электрификации двух железнодорожных участков. Электрификация железной дороги Житомир - Новоград-Волынский позволит через Житомир перенаправить 10 имеющихся пассажирских поездов», - сказал Александр Кава.