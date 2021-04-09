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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 9 » 10:38:35

Кабмин хочет снять с Житомира железнодорожную блокаду и пустить 10 пассажирских поездов

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Кабмин хочет снять с Житомира железнодорожную блокаду и пустить 10 пассажирских поездов

 Правительство хочет разблокировать железнодорожные перевозки в Житомире и перенаправить через наш город 10 пассажирских поездов. Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава во время выступления на Форуме «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов».

Реализация возможна только при условии электрификации линии Житомир - Новоград-Волынский.
 

«В этом году для развития железнодорожной отрасли предусмотрены бюджетные назначения общего фонда в объеме более 4 млрд грн на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. В частности, планируется разблокировать железнодорожные пассажирские перевозки из двух областных центров - это Черкассы и Житомир, благодаря электрификации двух железнодорожных участков. Электрификация железной дороги Житомир - Новоград-Волынский позволит через Житомир перенаправить 10 имеющихся пассажирских поездов», - сказал Александр Кава.


Он добавил, что Житомир после запуска поездов будет иметь сообщение с 19 областными центрами Украины.

Ранее сообщалось, что на электрификацию потратят 500 млн грн.

Тэги: поезд, железная дорога, электрификация, Житомир
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