Из Житомира снова будет курсировать поезд во Львов и Харьков

С 13 ноября 2020 возобновляется курсирование поезда №142 Львов-Бахмут, маршрут которого пролегает через Житомир.
По информации "Укрзализныци", поезд как и ранее будет курсировать один раз в 3 дня.
График курсирования поезда
В направлении Львова
В направлении Харькова
- 14, 17, 20, 23, 26, 29 ноября
- 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 декабря
- 13, 16, 19, 22, 25, 28 ноября
- 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 декабря
Стоимость билетов
- во Львов: от 180 грн
- в Харьков: от 206 грн
Купить билеты уже можно на сайте "Укрзализныци"
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