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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 9 » 08:26:51

Из Житомира снова будет курсировать поезд во Львов и Харьков

Сегодня, 08:42:51 1330 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из Житомира снова будет курсировать поезд во Львов и Харьков

 С 13 ноября 2020 возобновляется курсирование поезда №142 Львов-Бахмут, маршрут которого пролегает через Житомир.

По информации "Укрзализныци", поезд как и ранее будет курсировать один раз в 3 дня.
 

График курсирования поезда


В направлении Львова
 
  • 14, 17, 20, 23, 26, 29 ноября
  • 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 декабря

В направлении Харькова
 
  • 13, 16, 19, 22, 25, 28 ноября
  • 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 декабря

Стоимость билетов

 
  • во Львов: от 180 грн
  • в Харьков: от 206 грн

Купить билеты уже можно на сайте "Укрзализныци".
Тэги: железная дорога, поезд, Житомир, УЗ
Комментариев: 2
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 11:19:55, Сегодня [Материал]

нужно ну о-о-очень любить железную дорогу и Полесско-Волынскую природу, что бы 12 часов торчать в поезде с Житомира до Львова
sharq
2 Юрий (sharq)   • 11:23:12, Сегодня [Материал]

Тут спорно. В автобусе 6+ часов тоже не сахар торчать. В последний раз как ездил - с нами ехал мужчинас с собакой маламутом, проходы узкие, автобус ушатанная сетра. Имхо, проще себе на полке поваляться лишних пару часов и все-таки с большим комфортом доехать.
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