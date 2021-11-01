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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 1 » 18:47:08

Плохое состояние инфраструктуры: названа одна из основных версий схода вагонов на Житомирщине

Сегодня, 18:47:08 313 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Плохое состояние инфраструктуры: названа одна из основных версий схода вагонов на Житомирщине

 Одна из основных версий схода 10 грузовых вагонов на Житомирщине – плохое состояние инфраструктуры. Об этом сообщила глава Временной следственной комиссии относительно состояния «Укрзалізниці» Юлия Гришина.

Вместе с тем Гришина отметила, что перевернувшиеся вагоны были фактически новыми.
 

«Очередной сход вагонов произошел на днях в Житомирской области, неподалеку от поселка Чернорудка. «Легли» на сторону 10 практически новых вагонов 2019 года выпуска. Их владелец – Ferrexpo. В результате аварии был блокирован проезд по двум главным путям. Существенно задержались более 20 пассажирских поездов. Официальных результатов расследования пока нет, но одна из основных версий – плохое состояние инфраструктуры», – сообщила Юлия Гришина.


По информации urm.media, в «Укрзалізниці» поспешили обвинить во всем устаревший подвижной состав. Правда, позже это сообщение убрали.


 

Что произошло


Сход грузовых вагонов произошел 27 октября недалеко от села Чернорудка.

28 октября «Укрзалізниця» сообщила, что ряд поездов изменил маршруты движения, а более 20 пассажирских поездов следовали с задержкой.
 
Тэги: железная дорога, Житомирщина, УЗ, авария
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