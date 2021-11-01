Плохое состояние инфраструктуры: названа одна из основных версий схода вагонов на Житомирщине

«Очередной сход вагонов произошел на днях в Житомирской области, неподалеку от поселка Чернорудка. «Легли» на сторону 10 практически новых вагонов 2019 года выпуска. Их владелец – Ferrexpo. В результате аварии был блокирован проезд по двум главным путям. Существенно задержались более 20 пассажирских поездов. Официальных результатов расследования пока нет, но одна из основных версий – плохое состояние инфраструктуры», – сообщила Юлия Гришина.