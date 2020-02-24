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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 24 » 13:03:39

Сидела на путях: в Житомирской области женщина попала под поезд

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Сидела на путях: в Житомирской области женщина попала под поезд

 В Житомирской области грузовой поезд сбил женщину. ЧП произошло вечером 22 февраля на 31 километре железной дороги в Бердичевском районе.

По предварительной информации, в тот вечер около 22:30 грузовой поезд, который двигался со стороны Козятина в направлении станции Шепетовка, совершил наезд на женщину, которая сидела на железнодорожных путях.

"В результате столкновения 28-летняя бердичивлянка получила тяжелые травмы, с которыми была доставлена ​​в реанимационное отделение Бердичевской больницы", - информирует полиция.

К сожалению, утром следующего дня женщина умерла.

Сейчас следователи местного отдела полиции устанавливают все причины и обстоятельства инцидента в рамках начатого уголовного производства.
Тэги: железная дорога, поезд, Житомирщина
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