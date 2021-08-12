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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 12 » 11:50:03

Не реагировал на сигналы: на Житомирщине мужчина попал под пассажирский поезд

Сегодня, 11:50:03 462 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не реагировал на сигналы: на Житомирщине мужчина попал под пассажирский поезд

 В Житомирской области мужчина попал под колеса пассажирского поезда. Инцидент произошло вечером 11 августа в пределах железнодорожной станции "Бровки", что в Андрушевской громаде. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, около 19:40, на 978 км железной дороги под поезд Львов-Херсон попал 54-летний местный житель", - говорится в сообщении.


По свидетельствам очевидцев, мужчина находился на путях и на звуковые сигналы машиниста поезда не реагировал.

Сообщается, что от полученных травм он погиб на месте.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирщина, железная дорога, поезд, Смерть
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:08:26, Сегодня [Материал]

фотка поезда Львов-Херсон прекрасна....
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