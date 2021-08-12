Не реагировал на сигналы: на Житомирщине мужчина попал под пассажирский поезд

В Житомирской области мужчина попал под колеса пассажирского поезда. Инцидент произошло вечером 11 августа в пределах железнодорожной станции "Бровки", что в Андрушевской громаде. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, около 19:40, на 978 км железной дороги под поезд Львов-Херсон попал 54-летний местный житель", - говорится в сообщении.
По свидетельствам очевидцев, мужчина находился на путях и на звуковые сигналы машиниста поезда не реагировал.
Сообщается, что от полученных травм он погиб на месте.
В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.