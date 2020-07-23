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В Житомирской области парень попал под поезд и от полученных травм погиб

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В Житомирской области парень попал под поезд и от полученных травм погиб

 В Житомирской области поезд сбил парня, который находился возле железнодорожных путей. Происшествие произошло 22 июля 23:30 в пгт Гранитное Малинского района. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.
 

"В полицию от медиков поступило сообщение об оказании помощи парню, травмированному на железнодорожных путях. К сожалению, полученные им телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью и он скончался", - говорится в сообщении.


Предварительно установлено, что на момент столкновения с тепловозом парень находился вблизи путей. Машинист заметил в темноте силуэт человека и сделал экстренное торможение тепловоза.

Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Погибшему парню было 19 лет, он был жителем смт Гранитное. Пока неизвестно, было ли это самоубийство, или несчастный случай.
Тэги: поезд, железная дорога, Смерть
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