В Житомирской области на железной дороге погиб мужчина, который внезапно вышел на рельсы

В Житомирской области локомотив сбил мужчину, который внезапно вышел на железнодорожные пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в полиции, инцидент произошел 13 апреля на 62 километре железнодорожного пути Коростень-Житомир.
"Около 16:55 на 62 километре железнодорожного пути Коростень-Житомир в поселке Черняхов локомотив, который двигался в направлении Коростеня, совершил наезд на пешехода, который внезапно оказался на путях. В результате мужчина, 62-летний местный житель, погиб на месте происшествия"
, - отмечают правоохранители.
Сейчас все обстоятельства следователи выясняют в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.