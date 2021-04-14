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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 14 » 11:40:14

В Житомирской области на железной дороге погиб мужчина, который внезапно вышел на рельсы

Вчера, 11:42:14 835 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на железной дороге погиб мужчина, который внезапно вышел на рельсы

 В Житомирской области локомотив сбил мужчину, который внезапно вышел на железнодорожные пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции, инцидент произошел 13 апреля на 62 километре железнодорожного пути Коростень-Житомир.

"Около 16:55 на 62 километре железнодорожного пути Коростень-Житомир в поселке Черняхов локомотив, который двигался в направлении Коростеня, совершил наезд на пешехода, который внезапно оказался на путях. В результате мужчина, 62-летний местный житель, погиб на месте происшествия", - отмечают правоохранители.

Сейчас все обстоятельства следователи выясняют в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.
Тэги: Смерть, железная дорога, Локомотив, Житомирщина
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