На железнодорожном переезде поезд сбил подростка: от полученных травм он скончался

В Житомирской области пассажирский поезд сбил подростка. Инцидент произошел 1 июля возле железнодорожной станции «Попельня». Полиция начала досудебное расследование.
«Предварительно, около 11:40 поезд «Одесса - Киев», двигаясь в направлении столицы, на железнодорожном переезде в пгт Попельня смертельно травмировал парня, который пересекал железнодорожные пути»
, – информирует полиция
Житомирской области.
Парень получил тяжелые травмы и погиб на месте события. Погибшим оказался 15-летний местный житель.
Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.