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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 2 » 13:17:52

На железнодорожном переезде поезд сбил подростка: от полученных травм он скончался

Сегодня, 13:17:52 519 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На железнодорожном переезде поезд сбил подростка: от полученных травм он скончался

 В Житомирской области пассажирский поезд сбил подростка. Инцидент произошел 1 июля возле железнодорожной станции «Попельня». Полиция начала досудебное расследование.

«Предварительно, около 11:40 поезд «Одесса - Киев», двигаясь в направлении столицы, на железнодорожном переезде в пгт Попельня смертельно травмировал парня, который пересекал железнодорожные пути», – информирует полиция Житомирской области.

Парень получил тяжелые травмы и погиб на месте события. Погибшим оказался 15-летний местный житель.

Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Тэги: поезд, Смерть, Житомирская область
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