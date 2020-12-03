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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 3 » 13:37:45

Виктор Климинский – новый секретарь Житомирского городского совета

Вчера, 13:47:33 1032 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Виктор Климинский – новый секретарь Житомирского городского совета

 Депутаты Житомирского городского совета VIII созыва на первом пленарном заседании избрали секретарем горсовета Климинского Виктора Антоновича (политическая партия "Слуга народа").

"За" проголосовали 27 городских избранников. Всего в голосовании приняли участие 38 депутатов (Виктор Климинский не принимал участия в голосовании).

Отметим, что свой выбор депутаты делали путем тайного голосования.

Виктор Климинский поблагодарил депутатов и пообещал работать на развитие общины города.

Справка: Климинский Виктор Антонович родился в Червоноармейском районе (ныне Пулинский) 7 июля 1979 года. В 1998 году закончил Житомирский строительный техникум. В этом же году начал работать на предприятии АОЗТ "Украина". Получил высшее образование в Винницком педагогическом университете по специальности "Методика преподавания физической культуры и спорта". Также закончил с отличием Полесский государственный университет, по специальности инженер-механик. Виктор Климинский занимает должность генерального директора ЧАО "Екотекстиль" (бывшая чулочная фабрика). Женат, имеет двух сыновей.

Напомним, в Житомирском городском совете VII созыва секретарем была Наталья Чиж.
Тэги: секретарь, городской совет, Житомир
Комментариев: 2
Karab
1 Сергей (Karab)   • 15:17:25, Вчера [Материал]
0

Чиж все?
Скарификатор
2 Перикарда (Скарификатор)   • 19:33:48, Вчера [Материал]
0

какая отвратительная рожа©
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