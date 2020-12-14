В Житомире планируют провести капремонт улицы Небесной Сотни: на проект потратят 180 тысяч

В Житомире планируют провести реконструкцию улицы Небесной Сотни. Управление капитального строительства городского совета уже объявило тендер на изготовление проекта.
Тендер обнародовали на портале публичных закупок ProZorro
8 декабря. На проект планируют потратить 180 тыс. грн.
Согласно условиям тендера, проект должны разработать на капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров от площади Житний рынок до улицы Житний базар.
Отметим, что именно на этом 100-метровом отрезке улицы находится цветочный рынок.
Тендер состоится 18 декабря. Проект должны разработать до 31 марта 2021 года.