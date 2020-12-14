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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 14 » 12:40:49

В Житомире планируют провести капремонт улицы Небесной Сотни: на проект потратят 180 тысяч

Вчера, 12:57:49 1983 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире планируют провести капремонт улицы Небесной Сотни: на проект потратят 180 тысяч

 В Житомире планируют провести реконструкцию улицы Небесной Сотни. Управление капитального строительства городского совета уже объявило тендер на изготовление проекта.

Тендер обнародовали на портале публичных закупок ProZorro 8 декабря. На проект планируют потратить 180 тыс. грн.

Согласно условиям тендера, проект должны разработать на капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров от площади Житний рынок до улицы Житний базар.

Отметим, что именно на этом 100-метровом отрезке улицы находится цветочный рынок.

Тендер состоится 18 декабря. Проект должны разработать до 31 марта 2021 года.

Тэги: Проект, Житомир, капремонт
Комментариев: 8
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 13:58:58, Вчера [Материал]
+10

И этот цветочный ужас наконец-то уберите с улицы
melan
2 melan (melan)   • 14:10:06, Вчера [Материал]
+9

этот гадюшник уже всем надоел.
DomA
3 Владимир (DomA)   • 14:15:47, Вчера [Материал]
+2

не думаю, що ця влада здатна на такий крок!
SlavaNibiru
6 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:49:02, Вчера [Материал]
+2

І валютних бариг разом
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 14:35:31, Вчера [Материал]
+3

Неожиданно проектировать будет фирма жены Сухомлина и племянницы Боры Соломоновича.
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:45:04, Вчера [Материал]
+3

Кстати, очень может быть, что всё ограничится распилом бабок на самом проекте. Без всякой реконструкции. Когда-то уже сделали проект павильона на замену цветочного шанхая. И? Воз и ныне там.
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 16:14:43, Вчера [Материал]
+1

Капремонт цієї вулиці вже проводився не так вже й давно. Її ще тоді називали "ім. Шелудченко" :) Наведіть спочатку порядок у медиині, відремонтуйте інфекціонки та "заброшки" на територіі лікарень. До речі тротуари є не тількі в центрі біля меріі.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 16:56:01, Вчера [Материал]
0

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