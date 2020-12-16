На Житомирщине браконьеры вырубили леса на 6 млн гривен

В Житомирской области на территории Бабичовского сельского совета обнаружили масштабную незаконную вырубку леса. Общая сумма ущерба составляет около 6,3 млн грн.
Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный
.
«Личности злоумышленников не установлены. Учитывая, что нарушение имеет признаки уголовного, ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей», - сказал Андрей Малеваный.
Он добавил, что лица, совершившие преступление, будут возмещать убытки, причиненные окружающей среде, и нести уголовную ответственность.
«За такую вырубки браконьеры, кроме уплаты всей суммы убытков, также будут нести ответственность согласно статье 246 Уголовного кодекса, предусматривающей штраф за нарушения на сумму от 17 до 25,5 тыс. гривен или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет»
, - добавил глава ГЭИ.
Голову совета за жабры, без его согласия ничего бы не рубилось.
это разве его лес?