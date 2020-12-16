Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 16.12.2020    18:56:41
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 16 » 08:22:07

На Житомирщине браконьеры вырубили леса на 6 млн гривен

Сегодня, 08:22:07 583 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине браконьеры вырубили леса на 6 млн гривен

 В Житомирской области на территории Бабичовского сельского совета обнаружили масштабную незаконную вырубку леса. Общая сумма ущерба составляет около 6,3 млн грн.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
 

«Личности злоумышленников не установлены. Учитывая, что нарушение имеет признаки уголовного, ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей», - сказал Андрей Малеваный.


Он добавил, что лица, совершившие преступление, будут возмещать убытки, причиненные окружающей среде, и нести уголовную ответственность.

«За такую вырубки браконьеры, кроме уплаты всей суммы убытков, также будут нести ответственность согласно статье 246 Уголовного кодекса, предусматривающей штраф за нарушения на сумму от 17 до 25,5 тыс. гривен или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет», - добавил глава ГЭИ.

Тэги: вырубка, экологи, Житомирщина, Браконьеры
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 12:38:56, Сегодня [Материал]
0

.....на территории Бабичовского сельского совета.......

Голову совета за жабры, без его согласия ничего бы не рубилось.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:42:36, Сегодня [Материал]
0

а чего так киевский чиновник возбудился
это разве его лес?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus