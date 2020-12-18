Оборонный заказ: Житомирский бронетанковый передал Минобороны сотню БМП

Житомирский бронетанковый завод в 2020 году выполнил государственный оборонный заказ и передал Министерству обороны Украины более 100 единиц бронетехники.
Об этом сообщает госконцерн "Укроборонпром
", в состав которого входит житомирский завод.
"Согласно условиям договора, машины прошли полный цикл капитального и регламентного ремонта. Восстановлена боеспособность всех систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружения и др. Кроме того, на БМП установлены современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства, а также фары инфракрасного излучения и осветительные фары с современными диодными лампами", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что в этом году ЖБТЗ начал оснащать отечественную бронетехнику гусеничными лентами производства харьковского Завода имени Малышева. Кроме того житомирское предприятие овладело и собственное производство гусениц. Ранее такая продукция поставлялась только из-за границы и с поставками возникали проблемы.
"Первая партия машин с гусеничными лентами ЖБТЗ была передана в войска в августе. Эта техника работает без нареканий"
, - отмечает "Укроборонпром".
Сейчас в рамках программы импортозамещения Житомирский бронетанковый завод производит не только собственные гусеницы, но и многие другие комплектующих для отечественной техники.