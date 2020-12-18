Оборонный заказ: Житомирский бронетанковый передал Минобороны сотню БМП

"Согласно условиям договора, машины прошли полный цикл капитального и регламентного ремонта. Восстановлена боеспособность всех систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружения и др. Кроме того, на БМП установлены современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства, а также фары инфракрасного излучения и осветительные фары с современными диодными лампами", - говорится в сообщении.