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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Декабрь » 21 » 17:10:07

Зимние каникулы в школах Житомира: когда начнутся и сколько продлятся

Вчера, 17:21:07 1432 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зимние каникулы в школах Житомира: когда начнутся и сколько продлятся

 В Житомирской объединенной территориальной громаде определились с датами зимних каникул в школах. Об этом «ЖЖ» сообщили в Департаменте образования городского совета.

Отмечается, что I семестр в учреждениях общего среднего образования закончится 6 января 2020 года. С 7 по 10 января в Украине общегосударственные выходные.

Поэтому, школьные каникулы начнутся с 11 января 2021 года. Они продлятся 2 недели до окончания локдауна - 24 января включительно.

Напомним, в Украине с 8 до 24 января вводят локдаун. Среди перечня запретов - посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.
Тэги: каникулы, школа, локдаун, Житомир
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