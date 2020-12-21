Зимние каникулы в школах Житомира: когда начнутся и сколько продлятся

В Житомирской объединенной территориальной громаде определились с датами зимних каникул в школах. Об этом «ЖЖ
» сообщили в Департаменте образования городского совета.
Отмечается, что I семестр в учреждениях общего среднего образования закончится 6 января 2020 года. С 7 по 10 января в Украине общегосударственные выходные.
Поэтому, школьные каникулы начнутся с 11 января 2021 года
. Они продлятся 2 недели до окончания локдауна - 24 января включительно.
Напомним, в Украине с 8 до 24 января вводят локдаун
. Среди перечня запретов - посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.