Школьные каникулы после локдауна: когда детям идти в школу?

В Украине традиционно школьные каникулы проходят четыре раза в год. При этом из-за локдауна даты зимних каникул изменились. В разных регионах нашей страны каникулы заканчиваются в разное время. Об этом сообщает "Апостроф", который собрал информацию о каникулах для школьников.

Зимние каникулы 2020/2021

Житомир. 25 января - в школу! Если ситуация с заболеваемостью не ухудшится, тогда зимние каникулы во всех общеобразовательных учебных заведениях Житомира будут продолжаться с 11 января по 24 января 2021 года. Этот вопрос был решен на внеочередном заседании исполнительного комитета ещё в декабре 2020 года.

Киев. Каникулы в столице будут с 25 декабря по 10 января. Второй семестр стартовал с 11 января, однако обучение проходит дистанционно. С 25 января школы заработают в обычном режиме.

Винница. На совещании директоров школ было принято решение продлить учебный процесс до 30 декабря включительно. Каникулы там начались 31 декабря и продлились до 10 января. По 24 января обучение в школах проходит дистанционно.

Харьков. 1-4 классы будут на каникулах до 22 января, а ученики 5−11 классов с 11 января перешли на дистанционное обучение.

Одесса. В городе с 28 декабря на каникулы ушли 40% учеников. Зимние каникулы в Одессе продолжались с 30 декабря до 13 января.

Днепр. Департамент гуманитарной политики рекомендовал школам сделать каникулы с 25 декабря по 10 января. Обучение с 11 по 24 января - в дистанционном режиме. Однако не все школы прислушались к рекомендациям. В частности, на сайте школы № 28 говорилось, что зимние каникулы там с 23 декабря по 7 января.

Львов. Здесь тоже не все прислушались к рекомендациям. Часть школ не изменила даты каникул - с 24 декабря по 11 января. На время локдауна учеников этих школ перевели на дистанционное обучение. Часть школ решила, что зимние каникулы будут с 31 декабря по 25 января. Дистанционного обучения в них не будет. В этих школах на несколько дней сократят весенние или летние каникулы.

Кропивницкий. Каникулы для школьников 3-11 классов начались в разное время, но закончились у всех 10 января. Для учащихся 1-2 классов, учитывая желание родителей, каникулы продлятся до 24 января.

Ужгород. Каникулы начались 25 декабря и были до 10 января.

Мукачево. На сайте городского совета указано, что школьные каникулы будут длиться с 25 декабря по 25 января.

Запорожье. В Департаменте образования и науки рекомендовали провести зимние каникулы в школах Запорожской области с 28 декабря по 11 января. Некоторые учатся дистанционно. Другие школы, когда это не нарушает структуру учебного года, ввели на все время локдауна каникулы. Все учреждения дошкольного образования и специальные учебные заведения (специальные школы-интернаты) с 8 по 24 января будут работать в обычном режиме. Спортивные школы на период локдауна будут работать.

Весенние каникулы 2021

Традиционно весной дети отдыхают одну неделю. Каникулы начнутся для школьников 22 марта и продлятся до 28 марта включительно.



Летние каникулы 2021

Самый длинный отдых ждет учеников летом. Школьники отдыхают от учебы целых три месяца. Каникулы начнутся 1 июня и продлятся до 31 августа включительно.



Осенние каникулы 2021 и зимние каникулы 2021/2022

Точных дат на осенние и зимние каникулы пока нет, что может зависеть от карантина. Однако традиционно школьники отдыхают со второй половины октября до 1 ноября и с 25 декабря по 10 января.

В зависимости от эпидемической ситуации в школах, отопления, погодных условий, региональных особенностей и других факторов, школа может на свое усмотрение изменять даты начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин. Поэтому расписание каникул может отличаться в разных городах Украины.

Дополнительные выходные

Школьники также будут традиционно отдыхать от школы в связи с официальными праздниками: