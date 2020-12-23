Трасса Житомир – Киев может стать платной: за километр придется платить от 80 копеек

Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Решение было принято на заседании правительства 23 декабря.
Нардеп «Евросолидарности» Алексей Гончаренко обнародовал соответствующее постановление правительства
. Там тарифы указаны в евро, курс которого Национальный банк по состоянию на 23 декабря установил на уровне 34,56 гривен.
Согласно этому курсу, стоимость разового проезда по платной дороге за один километр будет стоить:
- для мотоциклов - 80 копеек;
- для легкового автомобиля - тоже 80 копеек;
- для грузовых автобусов и автомобилей от 3,5 до 12 тонн - 1 гривна 50 копеек;
- для грузовых автомобилей более 12 тонн - 4 гривны 60 копеек.
Напомним, правительство планирует передать в концессию автодорогу Киев-Житомир-Ровно (М-06)
. В пределах Житомирской области планируется капитальный ремонт трассы. Ориентировочный объем начальных инвестиций - 370 млн долларов.
Таким образом, проезд из Житомира в Киев после сдачи трассы в концессию ориентировочно будет стоить 100 грн для мотоциклов и легковых авто; около 200 гривен - для автобусов и грузовиков до 12 т; и почти 600 грн для больших автобусов и грузовиков.
Дорожній фонд запрацював в 2018, в 2019 в фонд напрвлялось вже 75% цього акцизу, і з 2020 вже 100% акцизу.
окружную Лемберга платной сделайте
не будет тут нормальных дорог
Хотели бы дороги - сделали бы как немцы. А то выбирают себе арм1ю, мову, в1ру или цирк.
Выбрали, к сожалению, только цирк.
Коли це Київ-Чоп будувалась на умовах концесії?
https://www.kmu.gov.ua/news/prezentovano-pershi-6-dilyanok-dorig-dlya-realizaciyi-potencijnih-pilotnih-proektiv-dpp-vladislav-kriklij
"Це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проект за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави."
Іншими словами інвестор вкладає гроші у дорогу зараз ,а держава з свого боку гарантує йому стільки то грошей протягом такого то періоду. Плата встановлена для доріг побудованих з нуля за кошти інвесторів, це будуть дороги де держава робить ТЗ, інвестори будують, а потім збирають плату за проїзд, а держава доплачує якщо по дорозі меньше їздять ніж держава очікувала.
Що вони там нового зібрались будувати?
Другое дело, пускай строят новый автобан по всем правилам, с минимумом съездов и там взымают деньги за проезд. Но это не окупится никогда. Так как текущая дорога очень хорошая, какой смысл ездить по платной?