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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 23 » 16:58:28

Трасса Житомир – Киев может стать платной: за километр придется платить от 80 копеек

Вчера, 17:18:28 8058 26 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трасса Житомир – Киев может стать платной: за километр придется платить от 80 копеек

 Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Решение было принято на заседании правительства 23 декабря.

Нардеп «Евросолидарности» Алексей Гончаренко обнародовал соответствующее постановление правительства. Там тарифы указаны в евро, курс которого Национальный банк по состоянию на 23 декабря установил на уровне 34,56 гривен.



Согласно этому курсу, стоимость разового проезда по платной дороге за один километр будет стоить:
 
  • для мотоциклов - 80 копеек;
  • для легкового автомобиля - тоже 80 копеек;
  • для грузовых автобусов и автомобилей от 3,5 до 12 тонн - 1 гривна 50 копеек;
  • для грузовых автомобилей более 12 тонн - 4 гривны 60 копеек.

Напомним, правительство планирует передать в концессию автодорогу Киев-Житомир-Ровно (М-06). В пределах Житомирской области планируется капитальный ремонт трассы. Ориентировочный объем начальных инвестиций - 370 млн долларов.

Таким образом, проезд из Житомира в Киев после сдачи трассы в концессию ориентировочно будет стоить 100 грн для мотоциклов и легковых авто; около 200 гривен - для автобусов и грузовиков до 12 т; и почти 600 грн для больших автобусов и грузовиков.
Тэги: М-06, Житомир-Киев, платные дороги
Комментариев: 23
starix
1 max starkov (starix)   • 17:21:47, Вчера [Материал]
+12

в европе у каждой платной дороги есть бесплатный аналог. Интересно, какой же аналог у нас, через коростень, или сразу через беларусь?)
Dmitry
15 Dmitry (Dmitry)   • 20:45:21, Вчера [Материал]
+4

На Польшу. Сначала рабочая виза, потом вид на жительство и гражданство. Пока учите язык.
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 17:24:41, Вчера [Материал]
+2

А, я думаю, почему Сирожа прошел курсы на пилота самолета - экономить будет:)
dakar
18 Инспектор Кранник (dakar)   • 00:26:52, Сегодня [Материал]
-2

Ага при чем тут Сирожа? Абы ляпнуть не в тему.
Hoakina
3 Марина (Hoakina)   • 17:44:58, Вчера [Материал]
-1

здобулиабинебарига )))
starix
5 max starkov (starix)   • 17:58:52, Вчера [Материал]
-3

лучше платная дорога, чем их отсутствие. тебе, танкисту, не понять)
viewer
10 Name Surname (viewer)   • 18:52:25, Вчера [Материал]
0

Проблема не в платна/безкоштовна дорога, проблема в тому, що дорожний акциз в пальному став йте саме на дороги тільки нещодавно. До 2018 акциз просто йшов в загальний котел (бюджет), а потім вже що виділять на дороги, тим і латайте.
Дорожній фонд запрацював в 2018, в 2019 в фонд напрвлялось вже 75% цього акцизу, і з 2020 вже 100% акцизу.
starix
11 max starkov (starix)   • 19:11:14, Вчера [Материал]
-4

сути дела не меняет, у предыдущей власти было 5 лет сделать хоть что то, даже на 75%. А на деле при зеленском за год перекрыли где то 70% ужасных дорог.
Boris
13 Boris (Boris)   • 19:26:43, Вчера [Материал]
-1

Як би ти мало автомобіль, та їздило б по Україні, тоді б ти знало, що автошляхи почали переробляти при Гройсмані! І гроші були не з Ковід фонду. Шарікови, якого жуя ви такі тупі?
starix
17 max starkov (starix)   • 22:30:40, Вчера [Материал]
-2

в том то и дело, что в отличии от тебя я объездил всю страну. Ну-ка, давай, расскажи но мне что там при гройсмане ремонтировалось? Р-21? нет. М03? М02? Опять нет. За то с какой помпезностью открывал гройсман участок под житомиром, аж целых 35 км. Причем разметку нанесли нормальную только в этом году. Может давай расскажем еще про дороги на южной Украине, или совсем стыдно станет? а? Бомж, давай список дорог)
RaID
20 Сергій (RaID)   • 11:16:25, Сегодня [Материал]
0

Всі дороги що зараз робляться робляться по тендерам попередніх років, і завдяки існуванню дорожнього фонду, який прийняла попередня рада. Лєнточку звичайно перерізають і лаври приймають вже поточні, але хто розуміє який це швидкий процес той знає завдяки кому почались зміни у галузі. Ну а ковідний асфальтний фонд це звичайно видумка вже цієї влади.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:57:54, Вчера [Материал]
-3

вот же мерзкие рагули
окружную Лемберга платной сделайте
melan
6 melan (melan)   • 18:00:32, Вчера [Материал]
0

у каждой постановы есть номер и она должна быть на сайте правительства. Тут мы этого не видим. Больше похоже на выплеск дерьма из сливного бачка гончаренко.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 18:04:14, Вчера [Материал]
+3

Читал бы внимательнее - там написано, решение принято сегодня, а это значит, что оно публикуется на сайте не моментально, так что как минимум, стоит чуток подождать и тогда будет ясно, фейк это или нет.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 18:15:57, Вчера [Материал]
-4

белая слизь может и соврать. Но тенденция настораживает.

не будет тут нормальных дорог
Хотели бы дороги - сделали бы как немцы. А то выбирают себе арм1ю, мову, в1ру или цирк.
dakar
19 Инспектор Кранник (dakar)   • 00:27:56, Сегодня [Материал]
+2

----А то выбирают себе арм1ю, мову, в1ру или цирк.
Выбрали, к сожалению, только цирк.
viewer
9 Name Surname (viewer)   • 18:44:55, Вчера [Материал]
+10

"по автодороге общего пользования, построенной на условиях концессии."
Коли це Київ-Чоп будувалась на умовах концесії?
vovik-zt
16 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:45:49, Вчера [Материал]
+1

ХЗ. Зробили під Евро2012 там майже все за кошти платників податків (ще й вкрали собі та діткам своїм), а тепер хочуть з тих платників брати грощі за проїзд по цій дорозі! Хай нову будують з нуля і роблять платною.
melan
12 melan (melan)   • 19:19:50, Вчера [Материал]
+2

это для тех дорог которые еще только будут построены в Украине на условиях концессии. А вот на счет этой трассы то это выдумка местного писаки.
viewer
14 Name Surname (viewer)   • 20:36:50, Вчера [Материал]
+2

Сайт Кабміну
https://www.kmu.gov.ua/news/prezentovano-pershi-6-dilyanok-dorig-dlya-realizaciyi-potencijnih-pilotnih-proektiv-dpp-vladislav-kriklij
RaID
22 Сергій (RaID)   • 12:10:05, Сегодня [Материал]
0

Ну так навіть тут роз'яснено що це таке:

"Це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проект за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави."

Іншими словами інвестор вкладає гроші у дорогу зараз ,а держава з свого боку гарантує йому стільки то грошей протягом такого то періоду. Плата встановлена для доріг побудованих з нуля за кошти інвесторів, це будуть дороги де держава робить ТЗ, інвестори будують, а потім збирають плату за проїзд, а держава доплачує якщо по дорозі меньше їздять ніж держава очікувала.
viewer
23 Name Surname (viewer)   • 12:49:48, Сегодня [Материал]
0

Так в тому той питання, що Київ-Чоп на ділянці до Рівного це вже існуюча 4-полосна траса (єдиний 2-полосний відрізок це об'їзна Житомира, але його зараз розширюють до 4 смуг).
Що вони там нового зібрались будувати?
Dezmond
21 Евгений (Dezmond)   • 12:09:35, Сегодня [Материал]
0

Не представляю как это возможно реализовать с текущей дорогой. Допустим мне нужно поехать в какое-то село, или где-то в лес, или просто поехать заправиться на какой-то Сокар. Каким образом будет считаться километраж? Каким образом будет происходить оплата? В Европе не ездил, не знаю как у них это реализовано.
Другое дело, пускай строят новый автобан по всем правилам, с минимумом съездов и там взымают деньги за проезд. Но это не окупится никогда. Так как текущая дорога очень хорошая, какой смысл ездить по платной?
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