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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 24 » 09:48:27

Загадочная смерть: в Овруче парень подорвал себя гранатой после вечеринки с друзьями. ВИДЕО

Сегодня, 10:26:27 570 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Загадочная смерть: в Овруче парень подорвал себя гранатой после вечеринки с друзьями. ВИДЕО

 В городе Овруч Житомирской области произошла трагедия: парень подорвался на гранате в собственном доме. Первыми о трагедии узнали соседи 24-летнего Михаила. Один из них рассказал, что вся кухня и коридор были залиты кровью, а тело хозяина - изуродованное до неузнаваемости.

Парень жил вместе со своей девушкой, и того рокового вечера они принимали гостей - еще одну влюбленную пару. Впоследствии друг ушел, а его девушка осталась. Все были уже пьяны, когда случилось непредвиденное, сообщают "Факты ICTV".
 

"Парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Под утро своей сожительнице и ее подруге он приказал оставить дом, угрожая взорвать ручную гранату", - рассказывают в полиции.


Ночью напуганные девушки ушли из дома прочь, а Михаил остался один с гранатой в одной руке и выдернутой чекой в ​​другой.
 

Что дальше он делал с этим опасным предметом, теперь уже точно не узнает никто, а о том, что граната все же взорвалась, станет известно только утром. Эксперты выяснили, что в руках у Михаила рванула граната РГД-5.

Полиция открыла уголовное производство сразу по двум статьям - по факту гибели и относительно незаконного обращения с боеприпасами.

Между тем соседи предполагают, что причиной такого отчаянного поступка, кроме случайности, могли быть проблемы с девушкой.
Тэги: Овруч, граната, парень, Трагедия
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 11:32:50, Сегодня [Материал]
0

он её взорвал не из-за проблем с девушкой.. у многих были такие проблемы.. он её взорвал потому что она у него была..мог себе позволить. и позволил
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