Загадочная смерть: в Овруче парень подорвал себя гранатой после вечеринки с друзьями. ВИДЕО

В городе Овруч Житомирской области произошла трагедия: парень подорвался на гранате в собственном доме. Первыми о трагедии узнали соседи 24-летнего Михаила. Один из них рассказал, что вся кухня и коридор были залиты кровью, а тело хозяина - изуродованное до неузнаваемости.
Парень жил вместе со своей девушкой, и того рокового вечера они принимали гостей - еще одну влюбленную пару. Впоследствии друг ушел, а его девушка осталась. Все были уже пьяны, когда случилось непредвиденное, сообщают "Факты ICTV".
"Парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Под утро своей сожительнице и ее подруге он приказал оставить дом, угрожая взорвать ручную гранату", - рассказывают в полиции.
Ночью напуганные девушки ушли из дома прочь, а Михаил остался один с гранатой в одной руке и выдернутой чекой в другой.
Что дальше он делал с этим опасным предметом, теперь уже точно не узнает никто, а о том, что граната все же взорвалась, станет известно только утром. Эксперты выяснили, что в руках у Михаила рванула граната РГД-5.
Полиция открыла уголовное производство сразу по двум статьям - по факту гибели и относительно незаконного обращения с боеприпасами.
Между тем соседи предполагают, что причиной такого отчаянного поступка, кроме случайности, могли быть проблемы с девушкой.