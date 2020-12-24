Депутаты горсовета приняли бюджет Житомира и ОТГ на 2021 год

«Депутаты проработали этот бюджет в комиссиях. Комиссии собирались по три раза в неделю, а социально-гуманитарная комиссия работала однажды 6 часов. Правильно рассматривать все эти вопросы в комиссиях, на согласительном совете подводить итоги. Сегодня городской совет продемонстрировал, как нужно работать», - говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Доходы бюджета Житомирской городской территориальной громады: 2 млрд 752 млн 530 тыс. 102 гривны

Расходы бюджета громады: 2 млрд 744 млн 970 тыс. 823 гривны.



Каким будет в 2021 году бюджет развития

«Мы заложили 60 млн на текущий ремонт дорог, 6 млн на ремонт придомовых территорий. В прошлом году по принципу текущего ремонта делали улицы Чудновскую, Покровскую, Грушевского, более или менее нормальный, качественный ремонт. Это позволяет быстро сделать и относительно не за большие деньги. Мы заложили 24 млн грн - это на микрорайоны города Житомира. То есть, депутаты будут объединяться в группы и решать, на какие первоочередные задачи будут выделяться эти средства. Далее мы поддерживаем теплокоммунэнерго, уже выделили средства на год. Еще предстоит рассмотреть вопрос на выделение на софинансирование на строительство ТЭЦ, которая строится и следующая, которая будет строиться. В этом бюджете уже заложены выплаты по лизингу, за который куплен ангиограф и маммограф, и по троллейбусах. Остаток этого бюджета 50-60 млн грн, эти средства мы будем рассматривать в феврале-марте месяце до распределения по бюджету развития», - говорит Сергей Сухомлин.



В фонд для борьбы с COVID-19 заложили меньше средств, чем в 2020 году

«Есть текущий расчет по больницам, те суммы, которые мы закладываем на обеспечение медикаментами, этого пока достаточно. Сейчас больницы работают по договорам с НСЗУ и у них есть «ковидные средства», этого пока хватает. Мы создали резерв - 24 млн грн, в прошлом году мы выделяли 30 млн, но там была заложена закупка ИВЛ аппаратов, а сейчас нам это не нужно. Поэтому пока 24 млн достаточно», - отметил городской голова.



Наполнять бюджет планируют путем сбережений, активизации работы с налогоплательщиками и привлечения инвестиций

«Первое - это сбережения, и здесь депутаты, особенно те, которые пришли, рассматривают по коммунальным учреждениях, структуре городского совета, сокращение и экономию - это могут быть большие средства. Второе направление - увеличение от платы за землю, это работа с налогоплательщиками, а также привлечение инвестиций. Например, у нас есть компания «Ферпласт», которая планирует открыть в Житомире новое крупное производство, а это примерно 300-400 рабочих мест - это доходы в бюджет», - рассказал мэр Житомира.