Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 24 » 15:47:53

Депутаты горсовета приняли бюджет Житомира и ОТГ на 2021 год

Вчера, 15:58:53 592 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутаты горсовета приняли бюджет Житомира и ОТГ на 2021 год

 24 декабря на очередной сессии городского совета утвердили бюджет Житомирской городской территориальной громады на 2021 год в сумме 2,7 млрд рн. Депутаты горсовета приняли бюджет без обсуждений, отмечает издание Житомир инфо.
 

«Депутаты проработали этот бюджет в комиссиях. Комиссии собирались по три раза в неделю, а социально-гуманитарная комиссия работала однажды 6 часов. Правильно рассматривать все эти вопросы в комиссиях, на согласительном совете подводить итоги. Сегодня городской совет продемонстрировал, как нужно работать», - говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

 
  • Доходы бюджета Житомирской городской территориальной громады: 2 млрд 752 млн 530 тыс. 102 гривны
  • Расходы бюджета громады: 2 млрд 744 млн 970 тыс. 823 гривны.


Каким будет в 2021 году бюджет развития

 

«Мы заложили 60 млн на текущий ремонт дорог, 6 млн на ремонт придомовых территорий. В прошлом году по принципу текущего ремонта делали улицы Чудновскую, Покровскую, Грушевского, более или менее нормальный, качественный ремонт. Это позволяет быстро сделать и относительно не за большие деньги. Мы заложили 24 млн грн - это на микрорайоны города Житомира. То есть, депутаты будут объединяться в группы и решать, на какие первоочередные задачи будут выделяться эти средства. Далее мы поддерживаем теплокоммунэнерго, уже выделили средства на год. Еще предстоит рассмотреть вопрос на выделение на софинансирование на строительство ТЭЦ, которая строится и следующая, которая будет строиться. В этом бюджете уже заложены выплаты по лизингу, за который куплен ангиограф и маммограф, и по троллейбусах. Остаток этого бюджета 50-60 млн грн, эти средства мы будем рассматривать в феврале-марте месяце до распределения по бюджету развития», - говорит Сергей Сухомлин.


В фонд для борьбы с COVID-19 заложили меньше средств, чем в 2020 году

 

«Есть текущий расчет по больницам, те суммы, которые мы закладываем на обеспечение медикаментами, этого пока достаточно. Сейчас больницы работают по договорам с НСЗУ и у них есть «ковидные средства», этого пока хватает. Мы создали резерв - 24 млн грн, в прошлом году мы выделяли 30 млн, но там была заложена закупка ИВЛ аппаратов, а сейчас нам это не нужно. Поэтому пока 24 млн достаточно», - отметил городской голова.


Наполнять бюджет планируют путем сбережений, активизации работы с налогоплательщиками и привлечения инвестиций

 

«Первое - это сбережения, и здесь депутаты, особенно те, которые пришли, рассматривают по коммунальным учреждениях, структуре городского совета, сокращение и экономию - это могут быть большие средства. Второе направление - увеличение от платы за землю, это работа с налогоплательщиками, а также привлечение инвестиций. Например, у нас есть компания «Ферпласт», которая планирует открыть в Житомире новое крупное производство, а это примерно 300-400 рабочих мест - это доходы в бюджет», - рассказал мэр Житомира.


Отметим, что в проект городского бюджета на 2020 год предусматривались доходы и расходы на уровне 2,5 млрд грн.
Тэги: депутаты, горсовет, Житомир, бюджет
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:53:46, Вчера [Материал]
-1

Есть на что делать проэкты. почти три миллиарда!. В Логдаун чиновники и не собираются. А Налоги у налогоплательщикам не отменяют. вот жируют. вот жируют! Это не логдаун-это ЛОХДАУН. Кого вы выбрали в горсовет?. что-то Я не вижу Активистов, Национальный Корпус. Шария, Слуги Народа языки в задницу позасовывали. Андрей, Заяц и все остальные здравомыслящие вы где????
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:12:40, Вчера [Материал]
-1

Володя Колодзинский на Майдане в Киеве хорошо по полочкам разложил. В Ютюбе
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 22:56:31, Вчера [Материал]
0

Ха ха ха
Например, Ферпласт есть.
Уроды доят итальянцев как хотят. Они уже давно бы построили цеха, но мэр и его окружение создает итальяшкам проблемы с началом строительства. Надо же чем то самолетик мерский заправлять. Дорогая игрушка.
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 23:15:34, Вчера [Материал]
0

пидарасня решила бабки на дорогах откатывать и дальше, ничего нового
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 01:10:25, Сегодня [Материал]
0

Достаточно проехаться по той Чудновской и увидеть, как на остановках повздувался новенький асфальт. Пару месяцев бедняжка пролежал и все. Есть ли смысл в таких ремонтах? Каждый пусть решает сам. А вообще, попахивает простейшим отмывом бабла. На ямочном ремонте много не отстегнешь, а тут километры асфальта, гуляй поле!
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