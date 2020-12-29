Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения: новый тариф будет действовать с 1 января

Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.
Соответствующее решение принято
на заседании 28 декабря.
«С января проект постановления предусматривает продление действия ПСО (спецобязательства на рынке электроэнергии - ред.) до 31 марта 2021 года, установление с 1 января 2021 года по 31 марта фиксированной цены для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч», - сказал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.
Он отметил, что если правительство не примет сегодняшнее постановление, то цена на электричество вырастет более чем в 2,5 раза, поскольку станет рыночной.
По словам Витренко, также соответствующим постановлением предлагается установление цены выработки электрической энергии государственным предприятием НАЭК «Энергоатом» по двухсторонним договорам на электронных аукционах госпредприятию «Гарантированный покупатель» на уровне 150 грн за 1 МВт-ч.
«Проект постановления разработан с целью обеспечения финансовой стабилизации рынка электрической энергии в следующем году и стабильной работы генерирующих компаний, на которых возложены специальные обязательства НАЭК «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго». А также, и в первую очередь, обращаю на это внимание, для предотвращения стремительного роста тарифа на электроэнергию уже с января 2021 года»
, - сказал глава Минэнерго.
Сколько платили украинцы
В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.
В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.
Что еще подорожает с 1 января 2021
С 1 января 2021 года в Житомире состоится повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение. В общем тариф увеличится на 15,9% или на 4 грн
за кубический метр.
С 1 января 2021 года для жителей Житомира и области, которым поставляет газ ООО «Житомиргаз Збут», стоимость голубого топлива возрастет почти на 11,5%
.
І, да, зараз з ТВ-екранів польється про те, що це скасували "пільговий" тариф за перші 100кВт, які "пільгово" коштували 0.9грн.
Так от, ніякого пільгового тарифу юридично не існувало. Була чітка градація : до 100кВт і понад. Тому хоча б не повторюйте цю лапшу про "пільгові кіловати"... І ще одне. Діяти ця ціна буде до 31 березня 21 року. А далі буде..."
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/3656650637735517
при соевом кстати подняли в три раза и обрезали "пильгу" со 150 до 100. И ничё, схавали. А тут воют, весёлый клоун им не нравицца.