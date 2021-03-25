Кабмин оставил тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн

Кабмин принял постановление о тарифе на электроэнергию для населения - его оставили неизменным на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 24 марта, информирует Правительственный портал
.
"Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для украинцев останется без изменений, то есть 1,68 гривни. Государственная компания "Энергоатом" продолжит поставят электроэнергию для людей по льготной цене"
, - сообщил премьер.
Также, постановление определяет категории потребителей и цели потребления электроэнергии, для которых действует фиксированная цена. Кроме того устанавливаются коэффициенты расчета цены при наличии двух- или трехзонного счетчика.
"О сужении категорий потребителей речи не идет: наоборот, к коллективным бытовым потребителям со льготной ценой и возможностью установки дифференцированного тарифа добавляются жители общежитий", - добавили в Минэнерго.
Напомним, Кабмин отменил тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт
и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.