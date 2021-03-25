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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Март » 25 » 08:28:55

Кабмин оставил тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн

Сегодня, 08:39:55 729 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин оставил тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн

 Кабмин принял постановление о тарифе на электроэнергию для населения - его оставили неизменным на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 24 марта, информирует Правительственный портал.

"Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для украинцев останется без изменений, то есть 1,68 гривни. Государственная компания "Энергоатом" продолжит поставят электроэнергию для людей по льготной цене", - сообщил премьер.

Также, постановление определяет категории потребителей и цели потребления электроэнергии, для которых действует фиксированная цена. Кроме того устанавливаются коэффициенты расчета цены при наличии двух- или трехзонного счетчика.
 

"О сужении категорий потребителей речи не идет: наоборот, к коллективным бытовым потребителям со льготной ценой и возможностью установки дифференцированного тарифа добавляются жители общежитий", - добавили в Минэнерго.


Напомним, Кабмин отменил тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.
Тэги: электроэнергия, кабмин, тариф
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 09:09:40, Сегодня [Материал]

какое счастье....
briz
2 aleks (briz)   • 09:52:14, Сегодня [Материал]

придут профессионалы,- подымут...
Pound
3 Life is life (Pound)   • 10:08:25, Сегодня [Материал]

Дякуємо, с барского плеча...
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 10:55:11, Сегодня [Материал]

клятое совковое наследие
надо больше солнечных панелей....
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 13:25:53, Сегодня [Материал]

И никто почему-то рагулям не сказал, что это всего лишь на месяц, до 1 мая 2021г.)))
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