После масштабных пожаров Житомирская область закупила технику и создает систему охраны лесов

"В текущем году проведено воссоздание лесов на площади более 8000 гектаров, что составляет 120% к заданию. Из них, методом посадки и посева леса, создано 4619 га лесных культур и на площади 1859 га произошло естественное возобновление. Также проведена значительная работа по обустройству искусственных водоемов и оборудование их пирсами для забора воды. Теперь их имеем 294 единицы, все они нанесены на специальную карту с указанием координат", - отметил Бунечко.