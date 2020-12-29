После масштабных пожаров Житомирская область закупила технику и создает систему охраны лесов

После масштабных лесных пожаров, которые весной 2020 года всколыхнули Житомирщину, из резервного фонда госбюджета область получила более 55 млн грн на закупку специализированного оборудования, автотранспорта и спецодежды.
Об этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил на итоговом брифинге.
По состоянию на 1 декабря за средства фонда было приобретено: 1 лесозаготовительную машину "Амкодор", 8 тракторов марки "Беларус", 36 измельчителей "Канзас-170", 11 прицепов и полуприцепов, 15 лесопожарных модулей, 15 мотопомп, 1 автомобиль КрАСЗ.
Кроме того, в текущем году государственные лесохозяйственные предприятия области за собственные средства закупили машины и механизмы на сумму 28,7 млн грн: 10 тракторов марки "Беларус", 13 автомобилей (Вольксваген, Рено, Сузуки, КрАСЗ, Жак), 4 прицепа и полуприцепа, 3 плуга, 2 гидропогрузчика, 1 гидроманипулятор, 1 ТСС (телевизионная система наблюдения).
"В текущем году проведено воссоздание лесов на площади более 8000 гектаров, что составляет 120% к заданию. Из них, методом посадки и посева леса, создано 4619 га лесных культур и на площади 1859 га произошло естественное возобновление. Также проведена значительная работа по обустройству искусственных водоемов и оборудование их пирсами для забора воды. Теперь их имеем 294 единицы, все они нанесены на специальную карту с указанием координат", - отметил Бунечко.
Председатель ОГА сообщил, что в области создается интегрированная система охраны лесов от пожаров с нанесением на карту сети пожарных наблюдательных вышек, водоемов и лесопожарных станций, а для повышения уровня оперативности в работе созданы мобильные рейдовые группы.
Напомним, на территории Житомирской области 16 апреля возник лесной пожар, который распространился на площадь 30 тыс. гектаров. К тушению привлекалось 1069 человек и 156 единиц техники, в том числе самолеты АН-32П и пожарный поезд. От лесных пожаров наиболее пострадали четыре села
- Личманы, Магдын, Острова и Нижняя Рудня.