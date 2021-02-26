В лесах Житомирской области установили более 50 камер, чтобы оперативно реагировать на пожары

"В каждом лесничестве дежурный на мониторе будет видеть всю территорию лесничества, и на центральном пульте лесхоза еще один оператор будет мониторить все леса лесхоза. Если какое-то возгорание пропустит один - то обязательно увидит другой. Оператор на уровне управления - будет видеть все леса области", - рассказала специалист по связям с общественностью Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Наталья Горай.