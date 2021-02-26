В лесах Житомирской области установили более 50 камер, чтобы оперативно реагировать на пожары

В Житомирской области внедряют видеонаблюдение за лесными массивами. Сейчас в лесах области уже установили более 5 десятков камер видеонаблюдения.
Все леса области будут под тройным контролем, информирует "Суспільне
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"В каждом лесничестве дежурный на мониторе будет видеть всю территорию лесничества, и на центральном пульте лесхоза еще один оператор будет мониторить все леса лесхоза. Если какое-то возгорание пропустит один - то обязательно увидит другой. Оператор на уровне управления - будет видеть все леса области", - рассказала специалист по связям с общественностью Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Наталья Горай.
Благодаря специальному оборудованию, видеонаблюдение за лесами можно будет вести в любом месте, или с мобильного телефона или с другого устройства, которое может подключиться к сети Интернет.
"Информация о появлении возгораний, координаты пожара и кратчайший маршрут движения пожарной техники, сил и средств будет передаваться в дежурный диспетчерский пункт и на мобильные телефоны инженерно-техническим работникам предприятий и управления. Такое нововведение - это переход на качественно новый уровень организации противопожарных мероприятий в гослесхозах области", - отметил начальник управления Виктор Сахнюк.
К началу пожароопасного периода лесоводы провели обслуживание и ремонты всей противопожарной техники. Кроме того, весь лесовозный транспорт, который по разным причинам не используется по назначению, специалисты предприятий переоборудовали под автомобили для подвоза воды.
Таким образом, чтобы противостоять огню, лесоводы области имеют 70 пожарных автомобилей, 111 пожарных модулей, 159 тракторов с почвообрабатывающим оборудованием, полторы тысячи ранцевых опрыскивателей и 229 мотопомп.