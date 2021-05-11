В Житомирской области для борьбы с лесонарушителями установили сотню фотоловушек

Этой весной в лесах Житомирщины установили почти сотню фотоловушек. С помощью этих устройств лесная охрана будет отслеживать лесонарушителей. Лесоводы надеются, что хотя бы свалок в зеленых насаждениях станет меньше.
Об этом «Журналу Житомира
» рассказали в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Ловушки имеют как режим фото, так и видео и могут работать автономно достаточно длительное время. Их технические характеристики позволяют сделать фото такого качества, при котором можно распознать лица тех, кто попадает в поле их видимости, а также регистрационные номера автомобилей.
В настоящее время героями фото- и видеосъемок становятся жители леса. Почти повсеместно камеры фиксируют диких коз, оленей, кабанов и лосей. Из отдельных фото видно, что животных эти устройства не пугают - поэтому в фотоархиве лесоводы теперь имеют портрет лося крупным планом.
«Благодаря такой информации егерские службы предприятий могут ориентировочно подсчитать, сколько и каких именно животных приходит к подкормным площадкам, а затем и планировать размещение пищи»
, - отметил руководитель управления Виктор Сахнюк.