Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 12 Мая 2021    01:08:48
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 11 » 14:14:35

В Житомирской области для борьбы с лесонарушителями установили сотню фотоловушек

Вчера, 14:32:35 663 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области для борьбы с лесонарушителями установили сотню фотоловушек

 Этой весной в лесах Житомирщины установили почти сотню фотоловушек. С помощью этих устройств лесная охрана будет отслеживать лесонарушителей. Лесоводы надеются, что хотя бы свалок в зеленых насаждениях станет меньше.

Об этом «Журналу Житомира» рассказали в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Ловушки имеют как режим фото, так и видео и могут работать автономно достаточно длительное время. Их технические характеристики позволяют сделать фото такого качества, при котором можно распознать лица тех, кто попадает в поле их видимости, а также регистрационные номера автомобилей.

В настоящее время героями фото- и видеосъемок становятся жители леса. Почти повсеместно камеры фиксируют диких коз, оленей, кабанов и лосей. Из отдельных фото видно, что животных эти устройства не пугают - поэтому в фотоархиве лесоводы теперь имеют портрет лося крупным планом.

«Благодаря такой информации егерские службы предприятий могут ориентировочно подсчитать, сколько и каких именно животных приходит к подкормным площадкам, а затем и планировать размещение пищи», - отметил руководитель управления Виктор Сахнюк.



Тэги: лес, камеры, Житомирская область, животные
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus