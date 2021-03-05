В лесах Житомирской области появились лани

В лесах Житомирской области во время подсчета диких животных обнаружили лань, которая ранее там не встречалась. Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
"Изюминкой учета можно назвать лань. Еще несколько лет назад этого грациозного животного в лесах области не было совсем, сейчас их насчитали более 100"
, - отметили в управлении
.
Кроме того, в течение прошлого года на 5-27% увеличилось количество других копытных.
Сейчас в лесах Житомирщины проживает около 18000 косуль, около 2000 тысяч голов лося, 1708 оленя европейского и 288 - пятнистого.
После тревожной ситуации с африканской чумой, дикого кабана в наших лесах тоже стало больше на 200 особей - сейчас их насчитали более 3000 голов.