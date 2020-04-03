С 1 апреля в лесах Житомирщины стартовал «сезон тишины»: что запрещено

С 1 апреля в лесах Житомирской области начался так называемый «сезон тишины», согласно которому запрещается вести работы и проводить мероприятия, которые являются источником шума высокого уровня. «Сезон тишины» продлится с 1 апреля по 15 июня.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
«Сезон тишины» - это природоохранное мероприятие, внедренное к исполнению в Украине на законодательном уровне, целью которого является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивая рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в лесах.
Среди запрещенного:
- санитарная вырубка леса;
- стрельба;
- взрывные работы;
- фейерверки;
- проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах;
- использование моторных маломерных судов.
За нарушение этих требований виновных лиц привлекут к ответственности согласно ст. 87 КУоАП Нарушение требований по охране среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов для граждан, и от 50 до 70 - для должностных лиц.