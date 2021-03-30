В лесах Житомирской области с 1 апреля – «сезон тишины», а на водоемах – нерестовый запрет

С 1 апреля по 15 июня 2021 года в лесах и парках Житомирщины будет действовать "сезон тишины", во время которого запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства диких животных и птиц. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа
.
"Сезон тишины" - это природоохранное мероприятие, предусмотренное Законом Украины "О животном мире" (статья 39), которое имеет целью охрану диких животных и птиц в период массового размножения.
Под запрет подпадают следующие мероприятия:
- стрельба;
- проведение взрывных работ;
- фейерверков;
- санитарных рубок леса;
- использование моторных маломерных судов;
- проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах.
Наказание
В случае выявления случаев нарушения "тишины" виновные лица будут привлечены к административной ответственности предусмотренной ст. 87 КУоАП в виде штрафа в размере: на граждан - от 510 до 850 грн., должностных лиц - от 850 до 1190 грн.
Нерестовый запрет
На территории Житомирской области с 1 апреля начинается нерестовый запрет
. Нерест - особый и очень важный период в жизни обитателей водоемов, когда происходит их размножение.
С целью охраны, сохранения и создания благоприятных условий для естественного воспроизводства водных биоресурсов с 1 апреля 2021 года устанавливается весенне-летний нерестовый запрет.
Запрещается вылов водных биоресурсов в следующие сроки:
- в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая включительно;
- на водохранилищах - с 1 апреля по 10 июня включительно;
- в придаточных водоемах (протоки, пруды, озера и т.п.) - с 1 апреля по 30 июня включительно.
В этот период запрещается передвижение любых плавсредств, проведение соревнований по рыболовству, резкие колебания уровня воды (для субъектов хозяйствования), осуществление подводной охоты, проведение гидромеханизированных, дноуглубительных, взрывных и других работ.
Разрешается любительский и спортивный лов рыбы с берега в пределах населенных пунктов, расположенных на берегах водоемов, за пределами мест нереста одной поплавочной или донной удочками с одним крючком или спиннингом.
Наказание
За несоблюдение указанных норм предусмотрена административная ответственность - штраф от 34 до 680 грн. Кроме штрафа за незаконный вылов начисляются убытки за каждую выловленную рыбу.