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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 30 » 08:05:05

В лесах Житомирской области с 1 апреля – «сезон тишины», а на водоемах – нерестовый запрет

Сегодня, 08:41:05 558 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В лесах Житомирской области с 1 апреля – «сезон тишины», а на водоемах – нерестовый запрет

 С 1 апреля по 15 июня 2021 года в лесах и парках Житомирщины будет действовать "сезон тишины", во время которого запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства диких животных и птиц. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

"Сезон тишины" - это природоохранное мероприятие, предусмотренное Законом Украины "О животном мире" (статья 39), которое имеет целью охрану диких животных и птиц в период массового размножения.

Под запрет подпадают следующие мероприятия:
 
  • стрельба;
  • проведение взрывных работ;
  • фейерверков;
  • санитарных рубок леса;
  • использование моторных маломерных судов;
  • проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах.


Наказание


В случае выявления случаев нарушения "тишины" виновные лица будут привлечены к административной ответственности предусмотренной ст. 87 КУоАП в виде штрафа в размере: на граждан - от 510 до 850 грн., должностных лиц - от 850 до 1190 грн.
 

Нерестовый запрет


На территории Житомирской области с 1 апреля начинается нерестовый запрет. Нерест - особый и очень важный период в жизни обитателей водоемов, когда происходит их размножение.

С целью охраны, сохранения и создания благоприятных условий для естественного воспроизводства водных биоресурсов с 1 апреля 2021 года устанавливается весенне-летний нерестовый запрет.

Запрещается вылов водных биоресурсов в следующие сроки:
 
  • в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая включительно;
  • на водохранилищах - с 1 апреля по 10 июня включительно;
  • в придаточных водоемах (протоки, пруды, озера и т.п.) - с 1 апреля по 30 июня включительно.

В этот период запрещается передвижение любых плавсредств, проведение соревнований по рыболовству, резкие колебания уровня воды (для субъектов хозяйствования), осуществление подводной охоты, проведение гидромеханизированных, дноуглубительных, взрывных и других работ.

Разрешается любительский и спортивный лов рыбы с берега в пределах населенных пунктов, расположенных на берегах водоемов, за пределами мест нереста одной поплавочной или донной удочками с одним крючком или спиннингом.
 

Наказание


За несоблюдение указанных норм предусмотрена административная ответственность - штраф от 34 до 680 грн. Кроме штрафа за незаконный вылов начисляются убытки за каждую выловленную рыбу.
Тэги: нерест, водоемы, лес, запрет, Житомирская область
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